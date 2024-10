Fernando Saucedo: «Realmente un desastre el arbitraje»

“Se hizo principal protagonista (el árbitro), realmente un desastre el arbitraje, no sé cuanta experiencia tenga el señor, pero es una lástima que un partido tranquilo para nosotros, totalmente dominado, con situaciones de gol, con mucho juego, ganando ampliamente, se nos complica por un tercero”, dijo Fernando Saucedo, en la conferencia de prensa, al final del encuentro.

“Lo que más molesta y crea susceptibilidad es que hay VAR, el tipo puede ir a revisar, ver un montón de veces. En el segundo penal le grito, le repito, le digo de todo porque no se jugó de donde tenía que jugarse, sacaron de otro lugar, nos sacaron ventaja ahí, hubo un montón de cosas que pasaron dentro del campo de juego cuando íbamos ganando 3-0”, manifestó Saucedo notoriamente molesto.

“Nos comenzaron a meter atrás, cobrando faltitas, cobrando burreras, que cuando uno tiene ese resultado no reclama y por eso es que lo hacen. Después se nos complica por un tercero, no por el rival, porque la única que tuvieron ellos fue en el primer tiempo cuando iba cero a cero y después no tuvieron nada. Felicitar a mis compañeros, a todo el cuerpo técnico por la manera como se jugó hoy y por lo que se viene logrando en el campeonato”, agregó el jugador.