Fiscal de Tarija denuncia que fue obligada a renunciar por ordenar aprehensión de Evo por un caso de estupro

La Fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que fue obligada a renunciar por el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras haber emitido la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de estupro y trata y tráfico. . . . de personas.

“Para mí esto es una persecución y lo denuncia públicamente, también (hago) una denuncia ante la comunidad internacional, de cómo el fiscal Juan Lanchipa Ponce, quien juró defensor a las normas ya la sociedad, (ahora) cuando se trata del exmandatario, Juan Evo Morales Ayma, donde existe un delito de lesa humanidad, que es de trata y tráfico, ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y parar todas las investigaciones que estamos llevando adelante”, dijo Gutiérrez a los medios de comunicación.

De acuerdo con la fiscal, este miércoles, a los dos fiscales que forman parte de la investigación del caso contra Morales les llegó «el memorándum de agradecimiento». Explicó que ni bien llegó al Ministerio Público, le entregaron una «resolución de la Fiscalía General del Estado».

«Me dicen que en 20 minutos me llamará el Fiscal General, (que) en 20 minutos presente mi renuncia, cuestión que no hice. Apenas llegué y ya no me dejaron entrar a mi oficina, (nos trataron) como si fuéramos delincuentes”, aseguró Gutiérrez.

La autoridad judicial afirmó que se negó a dimitir y considera que es víctima de persecución por parte de la institución de la cual es parte desde hace 13 años.

Gutiérrez advirtió que ordenaron la suspensión de todas las investigaciones contra el exjefe de Estado y líder del MAS.

De acuerdo con la fiscal de Tarija, la orden de aprehensión contra Morales fue emitida por un caso de trata y tráfico de personas. Indicó que la víctima sería una menor de 15 años, aunque no especificó más detalles sobre los antecedentes, según El País de Tarija.

Minutos antes, en una conferencia de prensa, el exministro Carlos Romero advirtió sobre la orden de aprehensión contra Morales y aludió a la fiscal Gutiérrez.