La fiscal Sandra Gutiérrez negó que el caso de estupro que involucra a Evo Morales se trate de una persecución política.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, convocó a la víctima del caso de estupro que involucra al expresidente de Evo Morales a declarar ante la Fiscalía de esa región y le ofreció “todas las garantías”.

“Le pedimos a la víctima a que se apersone, por favor, yo le ofrezco todas las garantías para que pueda declarar y decir su verdad”, dijo la fiscal en una conferencia de prensa.

El caso de estupro estuvo en reserva jurídica hasta el martes y, como lo anunció la misma fiscal, este miércoles brindó detalles sobre el avance de las investigaciones.

Gutiérrez recordó que, a través de redes sociales, la víctima dijo que teme por su vida y que no tiene las garantías para que preste su declaración en una cámara Gesell.

“Nosotros (como Fiscalía) le damos todas las garantías. (Ella) es clave dentro de esta investigación”, insistió la fiscal.

En sus declaraciones ante los periodistas, Gutiérrez develó que varias personas que fueron convocadas a declarar, decidieron no asistir por temor a represalias. Y dijo que se trata de una “obstaculización de la investigación”.

“He recibido llamadas de personas que no quieren dar su identidad. Imagino (que es) por temor o represalias, que indicaron que no se van a apersonar (a declarar) por miedo, temor y el amedrentamiento que están sufriendo por parte de personas. Les indican que, si asisten, van a sufrir ciertas consecuencias lamentables. Eso no nos va a impedir continuar con la investigación”, indicó la fiscal departamental.

Asimismo, dijo que espera concluir las investigaciones del caso y dejar “todo claro” sin que la aparten del caso.

El 10 de octubre, Morales incumplió la convocatoria de la Fiscalía de Tarija para declarar por ese caso, y su defensa jurídica denunció que se trata de una persecución jurídica en contra del exmandatario.

Al respecto, la fiscal Gutiérrez negó el extremo y dijo convocó a Morales y la madre de la víctima a que “se presenten y asuman defensa”.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Imagen: Captura RRSS