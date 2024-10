Fiscalía confirma que mujer que murió en bloqueo de San José ingirió droga; busca identificarla

“A las 8:20 llega una paciente a emergencia, trasladada desde un punto de bloqueo en San José de Chiquitos por una persona particular. El médico de emergencia hace la inmediata atención, pero se percata que no hay signos vitales, por lo que se procede a la reanimación durante el tiempo requerido por protocolo y no se consigue resultados positivos. Es así que se confirma que la paciente había fallecido”, informó el director del hospital Bernardino Gil Julio, Maicol Justiniano.