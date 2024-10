Floricultores hablan de una pérdida de casi un millón y medio de bolivianos debido a los bloqueos de evistas

La situación es especialmente grave porque se acerca la festividad de Todos Santos, una de las épocas en la que más ingresos generan , sin poder vender sus flores temen que estas pérdidas se incrementen y no puedan recuperarse en el corto plazo.

“Las pérdidas son cuantiosas, por lo menos, calculando, no exactamente, las pérdidas son cerca de medio millón de bolivianos por día de los floricultores del departamento de Cochabamba. En toneladas, peor todavía, porque la flor no espera, sino la flor si es que se echa a perder es para botar , esa es la triste situación de nosotros y de los floricultores”, dijo Eliseo Barrientos, dirigente del sector.

“Pedirles a las autoridades que den solución también a los compañeros quienes están bloqueando en los caminos tanto al occidente como al oriente, que dejen, que dejen estas épocas, porque no esperan un poco de tiempo y lo hacen después, porque las soluciones no las vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer, ahí están las autoridades justamente para hacer, para dar esa solución”, declaró.

Según los datos, Cochabamba concentra el 70% de la producción nacional de flores, diariamente salen del departamento alrededor de 50 toneladas al oriente y occidente del país