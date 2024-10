Floricultores optan por enviar productos por avión ante los bloqueos evistas en las carreteras

Ante la situación, varios productores de flores han optado por otra opción para mandar su mercadería a destinos como Santa Cruz o La Paz, la cual es por vía aérea.

Muchas personas llegaron hasta el aeropuerto Jorge Wilstermann para hacer sus envíos, sin embargo, en el lugar el límite de paquetes para traslado es condicionado.

“Sí voy a enviar a Santa Cruz, pero por persona dos cajas nomás nos va a dar, muchos perjudican, por eso yo también digo que se arregle de una vez. Estamos enviando a lugares como Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí”, contó una mujer a UNITEL.

Sin embargo, aclaran que pese a que logran mandar algo de mercadería, el costo de envío es más elevado.

“Es por culpa de los bloqueos, a Sucre quiero enviar flores, es más caro, pero no hay de otra, no hay paso. Hemos dejado a medio camino una camioneta, con traspaso he venido”, contó otra productora.

Pese al perjuicio que causan los bloqueos, no existen miras de una solución, mientras que los puntos cerrados se incrementan más.

Según los datos, Cochabamba concentra el 70% de la producción nacional de flores, donde diariamente salen del departamento alrededor de 50 toneladas tanto al oriente como occidente del país.