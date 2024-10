“Fue arrojada de un auto”: Una joven fue dopada por un taxista y su amiga logró salvarla

En la ciudad de Cochabamba, una joven logró ser salvada de un posible secuestro, su amiga la rescató de un móvil donde se encontraba maniatada.

Fuente: Red Uno

Una situación que ha desatado la alarma, luego que una joven fue secuestrada y dopada por un chofer de un servicio de transporte solicitado a través de una aplicación. El incidente ocurrió la noche del miércoles cuando la víctima, que había solicitado el servicio desde la casa de una amiga, se encontraba en camino a su domicilio.

La amiga de la víctima, quien había solicitado a la joven que le enviara su ubicación en tiempo real, notó que el vehículo se desvió de la ruta habitual. Alarmada, decidió seguir el rastro del GPS y se dirigió junto a su pareja al lugar indicado. «A mis amigas siempre les pido que me pasen ubicación porque soy muy desconfiada. Pude ver que no estaba yendo a su domicilio. Me daba miedo que le pasara algo», declaró la amiga.