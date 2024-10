Futsal: Proyecto Redag es el séptimo clasificado a los cuartos de final de la Liga Nacional

Goleó 1-10 a Wolf Sport y con ello aseguró su pase a la siguiente ronda. Solo falta definir el último cupo. Seis partidos de las fechas 13 y 14 no se jugaron por los problemas sociales

Fuente: Futsal Bolivia

El club Proyecto Redag de El Alto se convirtió en el séptimo clasificado a los cuartos de final de la Liga Nacional de Futsal con la goleada que le propinó al paceño Wolf Sport (1-10) por la decimocuarta jornada.

Solo falta que se dispute un partido más en el Grupo B, pues el duelo entre el orureño Fantasmas Morales Moralitos y el cochabambino Víctor Muriel no se jugó por los problemas sociales que hay en el país.

Pese a ello, ya están definidos los cuatro equipos que consiguieron su pase a la siguiente ronda.

Ellos son: Fantasmas, Muriel, el paceño Adutoys y Proyecto Redag. Los chuquisaqueños Antofagasta y Lizondo Singapur, además de Wolf Sport y el orureño Morales Moralitos, quedaron sin chances de pasar de fase.

Los tres partidos que sí se jugaron por la decimocuarta fecha terminaron de la siguiente manera: Proyecto Redag goleó 1-10 a Wolf Sport en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito, Adutoys venció a Antofagasta por 1-3 en el coliseo de Garcilazo y Morales Moralitos ganó 0-1 a Lizondo en el Max Toledo.

Grupo A

En esta serie hay tres clubes que aseguraron su pase: el potosino Córdova, el cruceño CRE y el yacuibeño Petrolero. La última plaza es luchada por el bermejeño Deportivo Amistad, el tarijeño San Martín y el potosino Concepción. El yacuibeño La Prensa y el tarijeño Nantes ya no tienen posibilidades de clasificarse.

Dos de los cuatro partidos que estaban programados por la fecha 13 en este grupo se disputaron. No se jugaron los duelos entre CRE y Nantes, ni de Petrolero con Concepción.

Los otros cotejos acabaron de la siguiente manera: San Martín ganó 3-2 a Deportivo Amistad en Los Chapacos y Córdova goleó 15-0 a La Prensa en el Ciudad de Potosí.

Por la fecha 14 solo se jugó un partido: Petrolero venció 1-3 a Nantes en Los Chapacos.

Los encuentros de San Martín vs. La Prensa, Concepción vs. CRE y Deportivo Amistad vs. Córdova no se jugaron por los problemas sociales y se los reprogramarán en las siguientes horas.