Gobernación cruceña identifica al presunto autor del robo de computadoras de la Dirección de Minas e Hidrocarburos

Investigación. Se trata de un ex trabajador que prestó sus servicios hasta la gestión 2023; se recuperaron las 7 computadoras más otras 19

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Ante la denuncia de la Gobernación interpuesta ayer en la Policía por el delito de robo de 7 computadoras y accesorios electrónicos en la institución, el secretario departamental de Justicia, Carlos Eduardo Correa, informó que luego de la revisión de las imágenes cámaras internas, se evidenció a una persona de sexo masculino que ingresó a las instalaciones en horas de la madrugada, dirigiéndose específicamente a la Dirección de Minas e Hidrocarburos.

En este sentido, con los desdoblamientos de las imágenes, los investigadores policiales, con la colaboración de funcionarios, identificaron al presunto autor, de nombre Arnobio Revollo Pérez, el cual fue aprehendido por las fuerzas del orden; se trata de un ex trabajador del ente departamental que prestó sus servicios hasta la gestión 2023.

La autoridad enfatizó que llama la atención que no se trata del primer investigado, ya que existen 12 casos judiciales por el mismo hecho ilícito de robo de computadoras y artefactos eléctricos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Es más, refirió que existen cuatro procesos con rechazo de denuncia en los cuales la Gobernación no era parte activa de los mismos, siendo que la ley lo faculta.

En este sentido, Correa se dirigió a la ciudadanía afirmando que existe la plena certeza, bajo el lineamiento del gobernador en ejercicio Mario Aguilera, de que se llegará a la verdad histórica de estos hechos.

“Tenga la ciudadanía la certeza que se va a investigar a quien tenga que investigarse: ex autoridades, ex funcionarios, funcionarios actuales… toda persona que tenga que ser investigada”, advirtió, haciendo hincapié en que no se tolerará ningún acto de corrupción en la Gobernación.

Se investiga si existen nexos

Muestra de ello es que está la investigación abierta con esta persona aprehendida, y se espera la imputación formal para una posterior audiencia de medidas cautelares; mientras tanto, se está investigando si existen nexos con otras personas.