Gobierno: Pérdidas económicas por bloqueos de ‘evistas’ ascienden a $us 458 millones

Por la medida de presión, subió el precio de varios alimentos y empezó a escasear carburantes en las estaciones de servicio

El bloqueo de caminos de Evo Morales y sus seguidores generó una pérdida económica de $us 458 millones desde el pasado lunes, cuando empezó la medida de presión para que el expresidente no responda a un proceso por estupro y trata y tráfico de personas y se garantice su candidatura presidencial.

Además, la medida, que ya suma más de 10 puntos de bloqueo, la mayoría en Cochabamba, impide el traslado de alimentos y de carburantes, alertó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

“Por estos cinco días de bloqueo, hasta ayer (viernes) hemos calculado, estarían afectando más de 458 millones de dólares, por día alrededor de 91 a 92 millones de dólares”, detalló la autoridad, en una conferencia de prensa en La Paz.

El pasado viernes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que los bloqueos de caminos están provocando daños “devastadores” a la economía.

De hecho, camiones con carga de importación y exportación, cisternas con combustible, buses del servicio interdepartamental y vehículos particulares están detenidos en puntos de bloqueo, principalmente en Cochabamba.

Todos los sectores están sintiendo el impacto de la medida de presión y en algunas ciudades como La Paz, se incrementó el precio de varios alimentos y empezó a escasear carburantes en las estaciones de servicio.

Incremento de precios

Huanca comentó que, en el caso del precio del kilo de la carne de pollo, pasó de Bs 16 a 20 en algunos centros de abasto, debido al incremento en el precio del transporte. Por ejemplo, para trasladar un kilo de carne de pollo de Santa Cruz a La Paz, se pagaba entre Bs 0,80 y 0,70 centavos; sin embargo, ahora pasó a costar entre Bs 1,50 y Bs 1,70 por kilo.

“Las empresas productoras están trayendo vía Trinidad, San Borja, Yucumo y La Paz. Entonces, eso ciertamente afecta en el incremento de los precios”, explicó.

Para reducir este impacto y también la especulación, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) comercializa el kilo de la carne de pollo a Bs 16,50.

Con el objetivo de atender la demanda de la población, el Ministro adelantó que se incrementará la oferta desde el próximo lunes a 5.000 unidades de pollo y se llegará a más zonas con puestos móviles.

En cuanto a la carne de res, Huanca informó que las empresas están trasladando el producto por rutas alternas para evitar el bloqueo.

“Nosotros vamos a trasladar la carne de res desde San Borja a La Paz para tratar de paliar el abastecimiento normal porque queremos llegar con precio justo de San Borja con carne de res a través de Emapa, de tal manera que podamos entregar a los detallistas la carne de res a precio justo y así pueda llegar también a las familias paceñas”, indicó.

“Parece que no le interesa la economía”

Huanca llamó a la reflexión a Morales y a sus seguidores para que levanten el bloqueo y no continúen afectando “la economía de la familia boliviana”.

“Parece que (a Evo Morales) no le interesa la economía, cuando él dice: no hay recursos, las familias están sufriendo, ¿quién está ahora ocasionando en este momento con el bloqueo de caminos para que las familias no tengan el acceso a los alimentos? Lamentablemente, los bolivianos y las bolivianas ya nos hemos dado cuenta cuál es la intención que tiene este pequeño grupo de líderes que quiere afectar al ama de casa, al alimento de la familia boliviana”, cuestionó.