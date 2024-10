Golpe II: Añez en petición ante la CIDH ha denunciado a Evo, Arce, ministros, exministros, jueces y fiscales

Argumentó que no se respetó el juez natural, porque debía ser sometida a juicio de responsabilidades, tampoco se le respetó el debido proceso y a lo largo de estos tres años y siete meses le rechazaron lo más de 20 recursos y acciones.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez, detenida hace tres años y siete meses, ya presentó una “petición” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el denominado caso golpe II, en la que ha denunciado al expresidente Evo Morales, exvicepresidente Álvaro García Linera, presidente Luis Arce, ministros, exministros, jueces y fiscales.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Añez, informó que el año pasado, luego que su madre fue sentenciada a 10 años de prisión, su defensa presentó una “petición” ante la CIDH, tras agotar todas las vías internas.

Detalló que a su progenitora le vulneraron sus derechos desde que fue “secuestrada” y trasladada de Trinidad a la ciudad de La Paz, en marzo de 2021, para ser encarcelada en el penal de Miraflores.

Argumentó que no se respetó el juez natural, porque debía ser sometida a juicio de responsabilidades, tampoco se le respetó el debido proceso y a lo largo de estos tres años y siete meses le rechazaron lo más de 20 recursos y acciones que presentó.

En el caso golpe II fue procesada por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes, la acusaron por presuntamente haber asumido la presidencia del Estado de manera ilegal y sin cumplir la sucesión constitucional.

“A mi madre le corresponde juicio de responsabilidades y los jueces y fiscales que están direccionando estos procesos no son competentes para juzgar a una exmandataria. Vamos a adjuntar todas las pruebas que son importantísimas, como las declaraciones de las autoridades que han cometido estos delitos para que mi madre sea enjuiciada por la vía ordinaria”, sostuvo en declaraciones a la ANF.

El expresidente Evo Morales en dos oportunidades habló sobre la reunión de alto nivel en la que se decidió que Añez sea juzgada en la vía ordinaria; asimismo, reveló que el entonces ministro de Justicia Iván Lima se quedó solo en su planteamiento de juicio de responsabilidades.

Hace unas semanas, Lima tras renunciar al ministerio de Justicia confirmó que en esa reunión efectivamente se impuso el “capricho” de Morales para que Añez no goce de juicio de corte y advirtió que el caso llegará a la CIDH.

Carolina Ribera señaló que en la petición o denuncia ante la CIDH fueron señaladas todas las autoridades y exautoridades que estuvieron involucradas en la decisión de enjuiciar a su madre en la justicia ordinaria, entre ellas el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, el presidente del Estado, Luis Arce; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el exministro Lima, entre otras autoridades políticas.

También fueron mencionados los fiscales que han realizado la imputación, acusación y pedido que sea sentenciada, asimismo los jueces que asumieron competencia para juzgarla hasta sentenciarla a 10 años de prisión.

“Todas las personas de la cúpula del MAS que estuvieron (en esa reunión) y decidieron la suerte de mi madre y de todos los presos políticos”, sostuvo Ribera a este medio de comunicación.

Precisó que en la lista está el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, porque “es otro sicario de la justicia”, porque aceptó políticamene que los juicios sean por la vía ordinaria. “Amerita proceso contra Lanchipa y contra todos ellos, en la CIDH hemos dado los nombres de todas las autoridades, jueces y fiscales que cometieron estos delitos”

Añadió que “el único culpable de los delitos de sedición, terrorismo, las muertes en Sacaba y Senkata, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes es Evo Morales y debe pagar por esos delitos”, porque “incendió y abandonó el país sin renunciar a su cargo en 2019.

La ley no es igual para todos, a Evo le benefician

Ribera asegura que la ley no es igual para todos, porque los opositores no tienen derechos, no tienen garantías fundamentales, no tienen derecho a un debido proceso a diferencia de los masistas.

“Me llamó la atención que un senador del ala evista diga ‘que aquí te meten preso y luego te investigan’; eso le hicieron a Jeanine Añez desde el día uno. Lo que le hacen a Evo Morales todavía le beneficia la ley. Nosotros presentamos más de 20 recursos para mi madre, todos le rechazaron”, afirmó.

A propósito de la investigación en contra de Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas, dijo que prima la “protección e impunidad, la doble moral, ellos se quejan sobre la falta de justicia, pero ellos cometen delitos y persecución”.

