Graves enfrentamientos en Mairana: Vicepresidenta de la ALD responsabiliza al Gobierno por violencia y ataques a la región de los Valles

Tras los violentos enfrentamientos en Mairana, que han dejado policías y periodistas heridos en medio de ataques con dinamita y piedras, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Mavy Pedraza, se pronunció condenando los actos violentos y responsabilizando al Gobierno central y al Movimiento al Socialismo (MAS) de los hechos.

Fuente: Asamblea Legislativa de Santa Cruz

Pedraza expresó su indignación y dolor ante la situación: “Hoy ha sido un día realmente conflictivo. Sentimos impotencia al ver todo lo que está sufriendo la región de los Valles. Han trasladado personas de otros lugares; sabemos que han traído gente de Ivirgarzama para bloquear en nombre de los derechos de Evo Morales. Hoy han arremetido contra nuestra gente; hay más de 20 policías secuestrados y miembros de la prensa heridos. Esto es inaceptable.”

En sus declaraciones, Pedraza subrayó que la violencia es intolerable y reprochable: “No puede ser posible que, por una sola persona, suframos tanto. Nuestra gente en los Valles cruceños no merece esto; es gente que trabaja día a día, que labra la tierra y se dedica a construir. Nos están obligando a enfrentarnos”, afirmó la autoridad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La vicepresidenta de la ALD también responsabilizó al Movimiento al Socialismo y al Gobierno por no frenar los actos de violencia: “Hago responsable de todo lo que va a pasar al grupo de poder del MAS, al presidente del Estado y al ministro de Gobierno, quienes no tienen el poder para detener a su propia gente, que está haciendo daño a este país”. Asimismo, Pedraza instó al Gobierno a asumir sus responsabilidades, advirtiendo que “todo el odio que están sembrando en las familias bolivianas lo van a cosechar y lo que están haciendo lo van a pagar. Esto no quedará impune.”