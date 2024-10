Guillermo Viscarra: «Tenemos la obligación de ganar para seguir soñando»

Bolivia y Colombia se medirán este jueves con el objetivo de ganar. Desde el campamento cafetero, su entrenador Néstor Lorenzo manifestó que su selección buscará la victoria en El Alto y del otro sector no podía esperarse menos, ya que los integrantes de la Verde también piensan solo en quedarse con las tres unidades en disputa.

La victoria es lo único que le interesa a la selección boliviana que dirige Óscar Villegas, que ha tomado previsiones para no ser sorprendida en la zona defensiva, pues Colombia tiene un juego agresivo y hombres peligrosos en zona de ataque.

El arquero de The Strongest prefirió no emitir comentario alguno sobre la denuncia hecha por el seleccionador de Colombia, en sentido que fueron espiados en el trabajo que realizaron en Cochabamba.

“Estoy absteniéndome a todo eso, nosotros no miramos redes ni noticieros, no sé de qué me están halando realmente, estamos concentrados en formar el grupo que queremos, en lo que nos corresponde dentro de la cancha, que es ir a buscar el partido, en ir a buscar los tres puntos, en eso nos hemos concentrado estos días”, enfatizó el arquero cruceño.