Habló el raptor de las hermanitas: «Que me perdone, las niñas están bien»

Tras rescatar a las hermanas de 5 y 7 años raptadas en Montero, la Policía aprehendió al autor del rapto. Se trata de Jorge Janco Arias, de 30 años.

En declaraciones a Red Uno, el sujeto pidió perdón a la familia de las niñas y aseguró que las trajo a Cochabamba, porque «ellas lo querían como a un padre».

«Ellas se encariñaron conmigo. Ellas me querían, ‘vamos contigo papá, me dijeron’. Ellas me decían ‘papá’, Yo no soy su papá, ellas me decían. Nos vinimos aquí a pasear», dijo.

Al ser cuestionado porque los vieron vendiendo dulces, dijo que necesitaba el dinero para retornar a Montero.

«Estábamos vendiendo dulces para poder regresar a Montero porque no teníamos pasaje para ir», agregó.

Asimismo, develó que hace solo un mes vivía en la casa de la familia de las víctimas.