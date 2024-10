Hallan a una mujer golpeada, apuñalada y con quemaduras dentro del penal de El Abra

Según la denuncia, la víctima fue a la cárcel ante el llamado de uno de los reclusos, sin embargo, luego de pasar la hora de visita fue encontrad con múltiples lesiones

Keiner Sejas M. / Pedro Silva

La víctima quedó con múltiples lesiones

Fuente: UNITEL Una mujer fue encontrada con múltiples lesiones dentro del penal de El Abra en Cochabamba luego de haber acudido a visitar a una persona.



Según la denuncia de un familiar de la víctima, la mujer recibió una llamada por parte de uno de los reclusos, (aparentemente su expareja), el cual le pidió que vaya a la cárcel para que pueda entregarle dinero de las pensiones de su hija.

“El hombre le había llamado diciendo que le iba a pagar las pensiones porque le pasa pensiones por la niña que tiene, entonces ella se salió de su trabajo y se había ido a la cárcel”, manifestó la mujer.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, una vez en el lugar y pasada la hora de visita la mujer no salía del recinto carcelario, por lo que fue buscada por los custodios policiales quienes terminaron encontrándola malherida.

La familiar de la mujer relató que la víctima se encontraba en el patio del penal, pero el sujeto con un cuchillo la amenazó y la metió hasta un cuarto donde fue torturada.

“Está quemada, cortada, golpeada y estaba a punto de incendiarla”, reveló la mujer acongojada.

Tras ser encontrada, la víctima fue evacuada de emergencia en una ambulancia hasta el Hospital Salomón Klein en el municipio de Sacaba.

“Ya me he comunicado con la sargento que está a cargo y me ha dicho que ya se ha levantado la denuncia, tenemos que ir a la Felcc de Sacaba”, informó.

La víctima fue identificada como Noemí G.P. la cual se encuentra siendo atendida en este nosocomio, la cual según el reporte, tiene quemaduras, cortes, golpes y demás lesiones, no solo en el cuerpo, sino también en el rostro.

Asimismo, la familiar aseguró que se está investigando si también fue víctima de violación, por lo que se aguardará un informe oficial de parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

Fuente: UNITEL