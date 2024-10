Hallan camión con al menos 100 quintales de harina que no tenían documentación

De acuerdo al informe de los efectivos de la estación policial Alalay, el conductor de dicho vehículo de alto tonelaje, no supo dar explicaciones del origen y el destino y tampoco presentó documentos de respaldo que evidencien la procedencia de dicha mercadería.

“En patrullaje por la avenida Humberto Asín, detectan este vehículo, en el cual en la revisión pueden ver que se encontraba con 100 quintales de harina. Se les pide los documentos de propiedad y el conductor indica que solamente estaba trasladando, no se ha podido identificar la procedencia”, indicó Jerson Heredia, comandante de la Estación Policial Alalay a UNITEL.

El motorizado en el que se encontraba dicha mercadería fue retenido y trasladado de dependencias policiales hasta donde llegó personal de la Aduana.

“Por el momento no hay documentación, tampoco no hay un propietario que indique que es mía, entonces por ese motivo, como no tiene la documentación legal, entonces se está demitiendo a lo que corresponde, en este caso nuestra Aduana Nacional”, declaró.

Por su parte, personal de la Aduana Nacional revisará la mercadería e iniciará la investigación para verificar la legalidad de los quintales de harina.

Asimismo, se espera que los propietarios aparezcan y presenten su documentación de respaldo.