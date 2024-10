«Hay mucha psicosis, mucho dolor»: los estragos de la violencia en Sinaloa

Los asesinatos y desapariciones diarias en el estado mexicano han sumido a la población en un bucle de miedo y angustia.

Fuente: RT

Ni los muertos descansan tranquilos en Sinaloa. Después de que un grupo de hombres irrumpiera a balazos en un velorio y varios trabajadores fuesen secuestrados en ataques similares, algunas funerarias redujeron sus horarios de apertura por motivos de seguridad.

Tras semanas de enfrentamientos ininterrumpidos entre cárteles rivales, los asesinatos y las desapariciones son diarias. Según el Gobierno de México, solo en lo que va de octubre se registraron 107 homicidios. Un escenario de horror que sumerge a la población en un bucle de miedo y angustia.

En Culiacán, capital del estado de Sinaloa, muchos comercios permanecen con las persianas bajadas. El viernes, algunas familias decidieron no llevar a sus hijos a la escuela y la Universidad Autónoma de Sinaloa cerró sus puertas.

El día anterior se libró en esta ciudad, con un millón de habitantes, una serie de enfrentamientos y ataques, entre ellos, contra la fachada del diario El Debate. La embestida contra el medio no terminó ahí. El sábado, Sergio Cárdenas Hernández, que trabaja como repartidor del periódico, fue secuestrado. Tiene tres hijas y cinco nietos que imploran su libertad.

«Mucha gente tiene miedo»

«Hay mucha gente que tiene miedo. Hay mucha gente que no sale de noche. Hay mucha gente que no sale por las tardes. Hay mucha gente que todo el tiempo está muy alerta. Hay mucha psicosis. Hay mucho dolor», comentó a RT desde Culiacán el periodista Marcos Vizcarra, que trabaja en revista Espejo.

El reportero explicó que esta violencia ha generado «un montón» de preocupaciones a la población, pero es «mucho peor» desde el 9 de septiembre, cuando la guerra entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’, los grupos que se disputan el liderazgo del Cártel del Pacífico, también llamado Cártel de Sinaloa, estalló por completo.

«Si hablamos de pueblos silenciados, hay demasiado silencio. No hay quien esté reporteando. No hay activistas en municipios como San Ignacio, Cosalá, Elota o Concordia, que es donde pasan un montón de cosas y no sabemos. Y ni hablar de la ranchería al sur de Culiacán, como igual en el municipio de Eldorado (…) Ocurren demasiados problemas en Navolato y no sabemos porqué no hay reporteros en esos municipios», destacó.

También detalló que existen esquemas criminales con extorsiones a agricultores y pescadores, sobre todo en el norte de Sinaloa. «Han ocurrido presiones a pescadores para que los grupos criminales trabajen en sus territorios», aseguró el periodista, quien también mencionó «la alta producción de metanfetamina y fentanilo, principalmente en municipios como Culiacán, Cosalá o Badiraguato».

«Fuera de control»

La violencia en Sinaloa no es nueva, pero nunca hasta ahora había durado tanto. «Todos los días, hay asesinatos, sobre todo en zonas urbanas. Todos los días hay un montón de desapariciones», apunta.

«Hemos dado cuenta de que hay, por lo menos, unas ochos desapariciones diarias y estamos viendo, que son siete asesinatos ya prácticamente diarios. Son alrededor de 250 asesinatos en poco más de un mes que han ocurrido y ni hablar de las desapariciones, podríamos hablar que son prácticamente una 300″, agregó el reportero.

En su opinión, la situación se «ha salido de control» para las autoridades, pese a que la semana al menos 400 efectivos del Ejército se trasladaron a Sinaloa para unirse a los centenares de soldados que ya integran «las estrategias de seguridad implementadas en el estado».

La presidenta, Claudia Sheinbaum, quien presentó un plan nacional de seguridad con la promesa de que «no habrá una guerra contra el narcotráfico», volvió a pedir este lunes a EE.UU. que dé información sobre los arrestos en julio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de ‘Los Chapitos’. La supuesta traición de Guzmán López a Zambada habría profundizado los enfrentamientos en Sinaloa.

«Lo que debe hacerse es desarticular las redes económicas, las redes políticas, las redes sociales que tienen los grupos criminales, y eso no va a ocurrir de un día para otro. Y sobre todo deben garantizar que podamos hacer nuestras actividades bien y tranquilos, pero no nos están dando condiciones a nadie», lamentó Vizcarra.