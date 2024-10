“Hay un grito desesperado” por combustible y por subida de precios de la canasta básica, señala la Iglesia Católica

El monseñor René Leigue se refirió a la situación actual que atraviesa el país que sufre una falta de combustible, bloqueos y una elevación del precio de la canasta básica familiar

El monseñor René Leigue, durante su homilía. Fuente: UNITEL

Durante la homilía de este domingo 27 de octubre, el monseñor René Leigue, de la Iglesia Católica, hizo referencia a la situación actual que atraviesa el país con respecto a los bloqueos, falta de combustible y precios altos en la canasta básica familiar. “Hay un grito desesperado”, dijo el arzobispo durante su homilía.

“Hoy en día escuchamos este grito, como el ciego, de tantas personas que están sufriendo. Escuchamos el grito, por ejemplo, de todas las personas que están ahí esperando por combustible. Es un grito también que está, es un grito que a diario lo escuchamos y a todos nos está pasando, seguro ustedes los que están ahí esperando que llegue el combustible. Es un grito desesperado. ¿Quién les escucha? Pareciera que no hay dónde reclamar esto. Pareciera que nadie escucha esa voz”, dijo el monseñor durante su homilía de este domingo.

Este domingo se cumple el día 14 de bloqueos en el país por parte de afines a Evo Morales, que denuncian una persecución en contra de su líder, además que reclaman por la falta de combustible y otras necesidades de la población.

“También escuchamos los gritos de ustedes, cada uno de nosotros cuando va al mercado. Todo ha subido. Es un grito también desesperado que se escucha y no hay respuesta por qué sube todo. Siempre hay alguna excusa, es que bloqueo, es que la helada, es que la sequía, es que no sé qué, pero no hay una respuesta a un grito, a un clamor que se escucha, decir basta con esto”, agregó Leigue.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: UNITEL