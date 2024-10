Helene se convierte en uno de los huracanes más mortíferos en la historia de EE.UU.

Aerial footage shows severe flooding in Asheville, North Carolina, with buildings submerged by Hurricane Helene. #HurricaneHelene #Helene2024 #AshevilleFlood #NorthCarolinaFlood #SevereWeather #FloodDamage #TropicalStorm #AccuWeather #KristyTallman pic.twitter.com/JnxyhNvYtT

Helene se intensificó a medida que se acercaba a la costa del país, y alcanzó la categoría 4, trayendo consigo enormes mareas ciclónicas y vientos sostenidos de más de 220 kilómetros por hora. Debilitado, avanzó rápidamente por Georgia, las Carolinas y Tennessee, con lluvias torrenciales que desembocaron en graves inundaciones. El estado más afectado fue Carolina del Norte, en donde se registraron 73 muertes.

Además, cientos de personas están desaparecidas debido a los cortes masivos de electricidad y la falta de acceso a las comunicaciones. Más de 1,2 millones de usuarios seguían sin luz la madrugada del miércoles en las Carolinas y Georgia.

Video of a house floating away and collapsing in Asheville as tropical storm Helene floods the area. pic.twitter.com/6HORGSg8cX

