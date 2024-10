Hutíes atacan con misiles dos barcos petroleros

Fuente: https://actualidad.rt.com

Los hutíes de Yemen afirmaron este martes haber atacado con misiles al petrolero británico Cordelia Moon y al Marathopolis con bandera de Malta en tres operaciones militares.

El general Yahya Saree, portavoz del grupo rebelde, declaró que se atacó al Cordelia Moon en el mar Rojo, detallando que fue impactado con ocho misiles balísticos y alados, un dron y un barco no tripulado. Como consecuencia, el petrolero quedó gravemente dañado, se señala.

Por otra parte, se reportó el ataque del Marathopolis en dos operaciones diferentes. El buque fue impactado por un misil a su paso por el océano Índico. Luego fue atacado nuevamente en el Arábigo, al noreste de la isla yemení de Socotra por violar la prohibición «de entrada a los puertos de la Palestina ocupada».

No obstante, AP reportó que el nombre del segundo buque no coincidía con otro que circulaba por funcionarios de seguridad privada citados por la agencia. No se informaron heridos en los ataques.

Los hutíes han atacado con misiles y drones a más de 80 buques mercantes desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza el pasado mes de octubre.