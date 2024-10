Incertidumbre en el agro: Oferta de diésel cubre el 70% de la demanda para iniciar la campaña de verano

Si bien se están realizando coordinaciones estrechas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aún no se logró abastecer a la demanda real del sector, tanto para pequeños productores como para los clientes directos de la petrolera estatal y los grandes consumidores, según expuso Hernández.

“Como sector productivo estamos muy preocupados porque no vemos una certidumbre de que los productores vayan a tener el suficiente diésel para poder hacer la siembra”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, señaló que el sector productivo está listo para iniciar la campaña de verano 2024-2025, pero el abastecimiento el diésel no cubre el requerimiento del sector agrícola que se alista para la siembra y solo cuenta con cerca del 60% – 70%.

Anteriormente, desde Anapo reflejaron que para encarar la campaña se requiere de al menos 90 millones de litros de diésel, tema que incluso fue puesto en manifiesto en una reunión sostenida con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades estatales, que se comprometieron a dotar del combustible para que la labor agrícola no se vea interrumpida.

Y actualmente es un momento preciso para llevar adelante las labores de siembra, ya que las lluvias registradas en la presente semana fueron beneficiosas para el sueño y esto da lugar a realizar estos trabajos, de acuerdo con el reporte.

¿Qué riesgos hay si el diésel no llega? El gerente de Anapo expuso que existe la posibilidad de pueda haber una disminución de la superficie de siembra, en la que se proyectan 1,3 millones de hectáreas para cultivos de soya y otras 200.000 hectáreas para maíz y sorgo.

Hernández remarcó que el combustible es fundamental para el país y para el agro, porque es lo que va a garantizar tener una producción de alimento y tener excedentes para la exportación, por lo que se espera la reacción oportuna de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Si realmente queremos asegurar la siembra de cerca de 1,5 millones de hectáreas, principalmente de soya, así como de maíz y sorgo, es fundamental que se le garantice el diésel al productor, porque sin diésel no se puede no se puede sembrar, no se puede producir”, concluyó.