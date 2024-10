INE: Exportaciones de Bolivia disminuyen un 20% al mes de agosto, caída marcada por productos clave

Según un reporte de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones cayeron un 20% entre enero y agosto de la presente gestión en términos de valor, comparado con el mismo periodo del año pasado. El reporte refleja la caída de envíos al exterior de productos considerados clave en la economía nacional.

Las exportaciones entre enero y agosto de 2024 alcanzaron un total de $us 6.020,9 millones, a diferencia de los $us 7.501,1 millones registrados en el mismo periodo de tiempo de la gestión anterior, es decir, hay una disminución que supera los $us 1.480 millones.

Desde el INE también advirtieron que en agosto de 2024, el comercio exterior de Bolivia se vio perjudicado por bloqueos de carreteras, fenómenos naturales adversos que afectaron la producción, y por la disminución de precios internacionales de algunos productos tradicionales.

“Nuestro comercio exterior se está deteriorando, lo dicen las mismas estadísticas oficiales. La escasez de dólares y una divisa cara en el mercado paralelo son un factor clave que limita nuestras transacciones comerciales internacionales”, consideró el analista económico Fernando Romero.