Inexplicable «sustancia misteriosa» en las playas desconcierta a científicos y residentes en Canadá

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una serie de masas grumosas y gelatinosas encontradas en varias playas del sur de la isla canadiense de Terranova tiene desconcertados desde hace semanas a residentes locales e incluso a científicos gubernamentales.

El mes pasado, el usuario de Facebook* Philip Grace, compartió en un grupo de la red social una imagen de uno de estos mazacotes (masa espesa y pegajosa) blancos con el propósito de encontrar una explicación razonable sobre su origen. «¿Alguien sabe qué son estas masas? Son como masa de ‘touton’ [tortilla frita tradicional de Terranova] y están por toda la playa», escribió.

Otras personas aseguraron haberse topado con ellas en otras playas, principalmente a lo largo de la costa este de la bahía de Placentia. De acuerdo con el diario local The Globe and Mail, estos grumos son de distintos tamaños, viscosos por fuera y firmes y esponjosos por dentro, y sorprendentemente combustibles.

Desde entonces han surgido distintas hipótesis sobre la naturaleza de esta sustancia desconocida. Internautas han sugerido que se trata de cera de parafina, esponjas marinas, moho y ámbar gris, e incluso que se trata de «mocos», «esperma» o «vómito» de ballena.

Sin respuesta

En medio del frenesí de posibles explicaciones, la Guardia Costera envió personal para recoger muestras en las playas y equipos de investigadores federales han estado trabajando para tratar de averiguar de qué se trata. Entretanto, el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (DFO, por sus siglas en inglés), descartó que fuera una especie invasora acuática o grasa de ballena.

«Estamos bastante seguros de que la sustancia misteriosa que ha estado recibiendo atención de los medios no es una esponja marina ni contiene ningún material biológico. No creemos que esa sustancia viscosa o pegajosa sea una esponja porque ha habido gente que le ha prendido fuego y se quema. Pensamos que debe haber algún tipo de aceite allí», precisó un biólogo marino del DFO contactado por The Globe.

Samantha Bayard, portavoz de Environment and Climate Change Canada, oficina responsable de incidentes de contaminación y amenazas al medio ambiente, dijo que no son hidrocarburos o lubricantes de petróleo, ni biocombustibles o biodiesel. Hasta el momento la sustancia no ha sido identificada y los resultados de análisis adicionales podrían tardar hasta un mes en arrojar resultados.

Mientras se continúa con la recolección de muestras y los trabajos de campo, Bayard advirtió que, en caso de descubrir evidencia sobre una posible violación a la legislación ambiental federal, se tomarán las medidas correspondientes.