Interculturales exigen procesos penales para cabecillas del “bloqueo de la impunidad” y anuncian apertura de vías

Dirigentes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) advirtieron que se sumarán a otras organizaciones que preparan el desbloqueo de caminos.

La Paz, 23 de octubre de 2024.- La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) exigió a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno procesar penalmente a los cabecillas del denominado “bloqueo de la impunidad”, promovido por los seguidores de Evo Morales, y advirtió que se sumarán a otras organizaciones que preparan el desbloqueo de caminos.

“Pedimos al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno que actúen de oficio y puedan ser procesados penalmente aquellos señores que estarían incitando, a aquellos cabecillas que estarían llevando al punto del bloqueo a personas pagadas. La Confederación Nacional de los Interculturales rechaza categóricamente cualquier punto de bloqueo”, dijo el dirigente Carlos Arrasaya.

Seguidores de Morales iniciaron el lunes 14 de octubre el bloqueo de caminos para evitar la aprehensión del cocalero, a quien se le acusa de haber tenido una relación con una menor de 15 años en 2015, de la que nació una niña, según la Fiscalía de Tarija.

Ante la postura radical de los afines a Morales de continuar con los bloqueos, los Interculturales advirtieron con el desbloqueo de las vías.

“Como organizaciones también nos vamos a sumar al desbloqueo en contra de estos señores, porque únicamente están haciendo daño al país, están haciendo daño a la reactivación económica del pueblo boliviano”, alertó.

El dirigente de los Interculturales protestó por las pérdidas económicas de los productores que genera el bloqueo evista, y citó como ejemplo que los productores del Cono Sur de Cochabamba tuvieron que ver cómo se descompone su producción de verduras y frutas.

Señaló que se instruyó a las regionales llevar los productos que se perdieron a las puertas de las casas de quienes promueven estos bloqueos, para que se hagan responsables de las pérdidas económicas.

El ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi, señaló que la seguridad alimentaria del país se ve amenazada ante los bloqueos registrados en carreteras que responden a temas políticos.

“El bloqueo de caminos solo perjudica a los productores, a quienes cultivan para garantizar la seguridad alimentaria, ¿por qué se involucra el tema político? porque no se trata de reivindicaciones sociales, ni de una lucha social, son temas políticos y no pueden confundir al pueblo boliviano, no lo vamos a permitir”, remarcó Alavi.

La dirigencia de los bloqueadores exige levantar los procesos contra Morales, y garantizar la candidatura del cocalero en las elecciones de 2025.