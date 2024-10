Irán cerró su espacio aéreo tras los ataques de precisión del Ejército israelí

La Autoridad de Aviación Civil iraní informó que la medida se mantendrá hasta las 9:00, hora local. La restricción temporal afectará tanto vuelos comerciales como operaciones de carga

La madrugada de este sábado, las autoridades de Irán decidieron cerrar el espacio aéreo del país tras una serie de ataques aéreos atribuidos a Israel contra objetivos militares iraníes.

Según un comunicado de la Autoridad de Aviación Civil iraní, el cierre del espacio aéreo se mantendrá hasta las 9:00 a.m. hora local (1:30 a.m. ET). La medida se da como una respuesta preventiva a los bombardeos israelíes que han afectado zonas estratégicas en los alrededores de Teherán.

La restricción temporal afectará tanto vuelos comerciales como operaciones de carga.

Poco después de los ataques, se pudo observar en el sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 que al menos cuatro aviones comerciales comenzaron a abandonar el espacio aéreo de la capital.

Previamente, la televisión estatal de Irán aseguró que las operaciones en los aeropuertos de la capital, incluyendo el Aeropuerto Internacional Imam Khomeini, continuaban según lo previsto, sin interrupciones en su programación de vuelos. “Las operaciones en el aeropuerto internacional Imam Khomeini y en el aeropuerto de Mehrabad son normales”, afirmó un portavoz del canal estatal, citando a las autoridades de ambos aeropuertos.

Según la agencia de noticias Mehr, las explosiones sacudieron la capital iraní en las primeras horas del día, aunque la causa específica de los estallidos aún no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades iraníes. Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó haber escuchado detonaciones, pero afirmó que no se ha observado actividad aérea hostil en el cielo de Teherán, atribuyendo los ruidos al sistema de defensa antiaérea de Irán.

En respuesta a estos eventos, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo “ataques de precisión” en territorio iraní.

Hagari explicó que estos ataques buscan neutralizar objetivos militares tras “meses de agresiones continuas” por parte del régimen iraní y sus aliados en la región. “Israel tiene el derecho y el deber de responder”, subrayó Hagari, en referencia a los ataques directos desde suelo iraní que, desde el 7 de octubre, han puesto en alerta máxima a las fuerzas de seguridad israelíes.

“El régimen de Irán y sus aliados en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre, en siete frentes, incluidos ataques directos desde suelo iraní”, apuntó Hagari, y añadió: “Como cualquier otro país soberano del mundo, el Estado de Israel tiene el derecho y el deber de responder”.

Irán atacó el 1 de octubre con unos 180 misiles Israel como respuesta por el asesinato del líder del grupo terrorista libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut y del jefe político del grupo terrorista palestino Hamas, Ismael Haniyeh, en Teherán en julio.

Las autoridades iraníes han advertido en numerosas ocasiones que responderán con dureza a una posible represalia israelí por el ataque de octubre.

