Israel acusa a España de ser «un paraíso para sembrar el odio» y Madrid responde

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, considera «fuera de todo lugar» que Israel califique a su país de «paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción».

«Esa afirmación está fuera de todo lugar: España es un país de tolerancia, es un país donde uno puede vivir en libertad y tener libertad de expresión y donde cualquier forma de incitación al odio y, por supuesto, el antisemitismo no solo son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal», dijo Albares en una entrevista a TVE.

Las acusaciones del país hebreo se producen luego de una masiva manifestación contra el «genocidio» en Gaza celebrada en Madrid en la que, según Israel, se hizo «apología del terrorismo» y se «celebraron» los atentados de Hamás de hace un año.

«Estamos indignados y tristes porque España se haya convertido en un paraíso para sembrar el odio e incitar a la destrucción de Israel», reza un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí compartido en redes sociales.

Según el organismo, la marcha fue convocada por el movimiento Masar Badil, «organización vinculada a grupos terroristas como el FPLP [Frente Popular para la Liberación de Palestina] y Samidoun [una red internacional de solidaridad con los prisioneros palestinos]».

En este sentido, el ministro español afirmó que no estaba al tanto de la manifestación ni del posterior congreso que este grupo celebró en Madrid, destacando que «si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio, de antisemitismo, puede acudir a la Fiscalía«.

Al mismo tiempo, Albares reiteró que España condena no solo el ataque de Hamás a Israel, sino también «la masacre israelí en Gaza». «Por supuesto, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones […]. El hecho de bombardear estructuras civiles que son absolutamente fundamentales para la población civil, de que no se haga ninguna diferenciación entre lo que es una lucha contra el terrorismo y el bombardeo de la población civil, el no permitir de manera deliberada que acceda la ayuda humanitaria a la población civil, claramente lo hemos condenado y lo volvemos a condenar», aseguró.