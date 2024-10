Israel acusa a seis periodistas de Al Jazeera en Gaza de pertenecer a milicias palestinas

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han acusado este miércoles a seis periodistas de Al Jazeera que cubren la guerra en la Franja de Gaza —Anas al Sharif, Talal Aruki, Alaa Salama, Hossam Shabat, Ismail Farid y Ashraf Saraj— de ser «terroristas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina«.

Como prueba de ello, dijeron que hay «información de inteligencia y numerosos documentos encontrados en Gaza», incluyendo «tablas de personal, listas de cursos de entrenamiento para terroristas, directorios telefónicos y documentos de salarios de los terroristas».

EXPOSED: 6 Al Jazeera journalists have been exposed as Hamas and Islamic Jihad terrorists.

The IDF has disclosed intelligence information and numerous documents found in Gaza confirming military affiliation of six Al Jazeera journalists in Gaza with Hamas and the Islamic Jihad… pic.twitter.com/quVmr2zE8B

— Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2024