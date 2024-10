Israel describió como grave y doloroso el ataque terrorista de Hezbollah en Binyamina que dejó cuatro muertos

Israeli soldiers walk near the scene where a drone from Lebanon attacked Israel, amid cross-border hostilities between Hezbollah and Israel, in Binyamina Israel, October 13, 2024. Lebanon’s Hezbollah claimed responsibility for the attack. REUTERS/Itay Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

El jefe del Ejército de Israel, Herzi Halevi, describió este lunes como “grave” y “doloroso” el ataque con dron ejecutado el domingo por el partido-milicia chií Hezbollah contra una base militar en Binyamina, entre Haifa y Tel Aviv, suceso que se saldó con cuatro soldados muertos y alrededor de 60 heridos.

“Estamos en guerra y un ataque contra una base de entrenamiento en la retaguardia es algo grave y con resultados dolorosos”, dijo Halevi durante una visita a las instalaciones. “Actuaron bien al atender y evacuar a los heridos”, subrayó.

“Seguimos luchando y entrenando para las próximas (batallas)”, sostuvo Halevi, quien ensalzó que la Brigada Golani, afectada por el ataque, “ha logrado muchos éxitos en la guerra y ha hecho frente a situaciones difíciles con coraje”.

El Ejército de Israel identificó este mismo lunes a los cuatro militares muertos en el ataque, todos ellos de 19 años y con el rango de sargento. Así, dijo que se trata de Omri Tamari, Yosef Hieb, Yoav Agmon y Alon Amitay.

