¿Israel puede bombardear las instalaciones nucleares de Irán?

Durante 22 años, las fuerzas israelíes han planeado este momento. Aunque parezca poco probable, Washington teme que lleven a cabo el ataque

Foto de archivo: Un avión de combate F-15 israelí. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)





Fuente: infobae.com

Hace dos años, docenas de aviones de combate israelíes rugieron sobre el mar Mediterráneo, simulando un ataque a las instalaciones nucleares de Irán, un simulacro que las fuerzas de defensa israelíes anunciaron abiertamente como un ejercicio de “vuelo de largo alcance, reabastecimiento aéreo y ataque a objetivos distantes.”

El objetivo del ejercicio no era simplemente intimidar a los iraníes. También estaba diseñado para enviar un mensaje a la administración Biden: la fuerza aérea israelí se estaba entrenando para llevar a cabo la operación en solitario, a pesar de que las posibilidades de éxito serían mucho mayores si Estados Unidos -con su arsenal de “cazabúnkeres” de 30.000 libras- se unía al ataque.

En entrevistas, altos funcionarios israelíes, tanto anteriores como actuales, reconocieron sus dudas sobre si el país tiene capacidad para causar daños significativos a las instalaciones nucleares iraníes. No obstante, durante los últimos días, los funcionarios del Pentágono se han estado preguntando en voz baja si los israelíes se están preparando para actuar en solitario, tras llegar a la conclusión de que es posible que no vuelvan a tener un momento como éste.

El presidente Biden les ha advertido de que no ataquen instalaciones nucleares o energéticas, diciendo que cualquier respuesta debe ser “proporcionada” al ataque iraní contra Israel de la semana pasada, reconociendo esencialmente que es apropiado algún contraataque. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha sido claro con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en el sentido de que Estados Unidos quería que Israel evitara medidas de represalia que pudieran provocar una nueva escalada por parte de los iraníes.

Foto de Archivo: El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, recibe al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Pentágono en Washington, Estados Unidos. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Es probable que las primeras represalias de Israel contra Irán por los ataques con misiles del martes se centren en las bases militares, y tal vez en algunos centros de inteligencia o de liderazgo, según los funcionarios. Al menos al principio, parece poco probable que Israel vaya a por las joyas de la corona nuclear del país. Después de un debate considerable, esos objetivos parecen haberse reservado para más adelante, si los iraníes escalan con sus propios contraataques.

No obstante, dentro de Israel existe un llamamiento creciente, del que se hacen eco algunos en Estados Unidos, para aprovechar el momento y hacer retroceder durante años o más una capacidad iraní que, según los servicios de inteligencia estadounidenses y expertos externos, está cada vez más cerca de producir una bomba. Aunque gran parte del debate público se ha centrado en el hecho de que Irán podría aumentar el enriquecimiento para producir uranio apto para la fabricación de bombas en cuestión de semanas, el hecho más relevante es que los ingenieros iraníes tardarían meses o incluso más de un año en transformar ese combustible en un arma.

“Israel tiene ahora la mayor oportunidad en 50 años de cambiar la faz de Oriente Próximo”, escribió recientemente en las redes sociales Naftali Bennett, nacionalista de línea dura y ex primer ministro que en su día se definió a sí mismo como a la derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu. “Debemos actuar ahora para destruir el programa nuclear de Irán, sus instalaciones energéticas centrales y paralizar fatalmente este régimen terrorista”.

Y añadió: “Tenemos la justificación. Tenemos las herramientas. Ahora que Hezbollah y Hamás están paralizados, Irán está expuesto”.

Funcionarios estadounidenses, empezando por Biden, han montado una campaña para descartar tales ataques, diciendo que probablemente serían ineficaces y podrían sumir a la región en una guerra a gran escala.

Foto de archivo: El ex primer ministro de Israel, Naftali Bennet, manifestó que es el momento de atacar Irán. (AP Foto/Tsafrir Abayov, File)

La cuestión de cómo golpear a Irán se ha convertido en un tema de campaña. El ex presidente Donald J. Trump argumentó que Israel debería “golpear primero lo nuclear y preocuparse del resto después”. Es un enfoque que incluso él rehuyó como presidente. El domingo, el representante Michael R. Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, criticó a Biden en el programa “Face the Nation” de la CBS, diciendo que “es completamente irresponsable que el presidente diga que está fuera de la mesa, cuando previamente ha dicho que está sobre la mesa.”

El repentino debate sobre un ataque ha suscitado nuevas preguntas. Si Israel atacara, ¿hasta qué punto podría realmente hacer retroceder las capacidades nucleares de Irán? O, ¿sería el resultado simplemente llevar el programa nuclear iraní más profundamente bajo tierra, llevando a Irán a prohibir a los pocos inspectores nucleares que todavía tienen acceso regular, aunque limitado, a sus principales instalaciones? ¿Y si un ataque israelí impulsara a los dirigentes iraníes a decidirse por fin a competir por una bomba, la línea que los mulás y generales iraníes llevan casi un cuarto de siglo sin cruzar?

Natanz: un viejo y un nuevo objetivo

La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz ha acaparado la atención de Israel durante 22 años. (Crédito: Planet Labs)

Durante 22 años, el centro de atención de Israel -y de Washington- en Irán ha sido la planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, enterrada unos tres pisos en el desierto.

Israel ha desarrollado planes para destruir o inutilizar la gigantesca sala de centrifugado, donde miles de estas máquinas altas y plateadas giran a velocidades supersónicas hasta que el uranio se aproxima al material apto para bombas. Aunque Teherán niega oficialmente que pretenda poseer una bomba, en los últimos meses algunos funcionarios y comentaristas iraníes han debatido intensamente si debería revocarse una fatwa emitida en 2003 por el ayatolá Ali Khamenei, que prohíbe la posesión de armas nucleares.

Foto de archivo: El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una reunión con el presidente Masoud Pezeshkian y su gabinete en Teherán. (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA (West Asia News Agency)/entrega vía Reuters)

Mientras tanto, Irán ha intensificado la producción de uranio enriquecido al 60% de pureza, justo por debajo del grado para bombas. Los expertos creen que ahora dispone de combustible suficiente para tres o cuatro bombas, y conseguir que alcance el grado de bomba, al 90%, le llevaría sólo unos días.

Aunque Natanz sería un objetivo bastante fácil, atacarlo sería un acto de guerra. Por ello, durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha instado a la diplomacia, el sabotaje y las sanciones, no a las bombas, para acabar con el programa. Y ha impedido activamente que Israel consiga las armas que necesitaría para destruir otra instalación de centrifugado, llamada Fordow, construida en las profundidades de una montaña.

El Presidente George W. Bush rechazó las peticiones de Israel de entregar a su fuerza aérea las mayores bombas antibúnker de Estados Unidos y los bombarderos B-2 necesarios para transportarlas. Esas armas serían esenciales para cualquier esfuerzo por derribar Fordow y otras instalaciones profundas y fuertemente reforzadas.

La decisión de Bush provocó una discusión dentro de la Casa Blanca. El vicepresidente Dick Cheney apoyó la idea de un ataque, pero Bush se mantuvo firme, argumentando que Estados Unidos no podía arriesgarse a otra guerra en Medio Oriente. Ehud Barak, que sirvió como oficial uniformado de más alto rango de Israel y también como primer ministro, dijo en una entrevista con The Times en 2019 que la advertencia del Sr. Bush “realmente no hizo ninguna diferencia para nosotros.” A finales de 2008, dijo, Israel no tenía un plan factible para atacar a Irán.

Pronto desarrolló varios. La discusión sobre los destructores de búnkeres ayudó a dar origen a una enorme operación encubierta conocida como “Juegos Olímpicos”, un programa israelí-estadounidense altamente clasificado para destruir las centrifugadoras utilizando un arma cibernética. Más de 1.000 centrifugadoras fueron destruidas por lo que se conoció como el virus Stuxnet, retrasando el programa un año o más.

En 2010, el virus informático conocido como Stuxnet tomó el control de 1.000 máquinas que participaban en la producción de materiales nucleares y les dio instrucciones de autodestruirse. (Archivo DEF)

Pero los Juegos Olímpicos no fueron una bala de plata: Los iraníes reconstruyeron añadiendo miles de centrifugadoras más. Trasladaron más de sus esfuerzos a las profundidades de la tierra. Y el hecho de que el código informático malicioso escapara de la planta y se revelara al mundo, hizo que otros países se centraran en desarrollar sus propios ataques a las infraestructuras, incluidas las redes eléctricas y los sistemas de abastecimiento de agua.

Los israelíes también asesinaron a científicos y atacaron instalaciones de enriquecimiento en superficie, atacaron centros de fabricación de centrifugadoras con drones e invirtieron enormes recursos en la preparación de un posible ataque a las instalaciones.

Los esfuerzos israelíes flaquearon después de que la administración Obama alcanzara un acuerdo nuclear con Irán que llevó al país a enviar gran parte de su combustible nuclear fuera del país. Y más tarde, cuando el Trump se retiró del acuerdo, él y el Netanyahu estaban convencidos de que los iraníes abandonarían sus proyectos en respuesta a las amenazas de Washington. Las Fuerzas de Defensa de Israel se centraron en cambio en Hezbollah, y en los túneles subterráneos donde almacenaba misiles de producción iraní.

Cuando el Bennett se convirtió en primer ministro en 2021, dicen los funcionarios israelíes, se sorprendió por la falta de preparación de Israel para atacar el programa iraní, ordenando nuevos ejercicios para simular el vuelo a largas distancias hasta Irán y vertiendo nuevos recursos en los preparativos. Incluso hoy, la capacidad de Israel es limitada. El país depende de una flota anticuada de aviones de reabastecimiento aéreo Boeing 707, y pasarán años antes de que Estados Unidos entregue modelos más nuevos, capaces de transportar combustible para distancias mucho mayores.

Los cazabúnkeres israelíes han sido eficaces contra los túneles en los que Hezbollah almacena misiles, y permitieron a las fuerzas israelíes matar a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, el mes pasado. Los israelíes creen que pueden derribar las defensas antiaéreas que rodean muchos de los emplazamientos nucleares; alcanzaron uno, para enviar un mensaje, en un intercambio de misiles con Irán en abril. Pero Israel simplemente no puede entrar en las instalaciones nucleares altamente reforzadas excavadas en las montañas.

“El objetivo nuclear es un objetivo muy difícil”, dijo el general Frank McKenzie, que estuvo a cargo de los planes de guerra contra Irán cuando dirigía el US Central Command (CENTCOM, por sus siglas en inglés). “Hay muchas otras alternativas a ese objetivo”, dijo, añadiendo que muchas de ellas -incluidas las infraestructuras energéticas- serían más fáciles de ejecutar.

Los próximos movimientos de Irán

Independientemente de que Israel ataque o no las instalaciones nucleares iraníes, existen nuevos motivos de preocupación sobre el futuro nuclear de Irán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado. (Graham Dickie/The New York Times)

La primera es una que el secretario de Estado Antony J. Blinken ha planteado repetidamente en las últimas semanas: ha afirmado, basándose en información de inteligencia de la que Estados Unidos se niega a hablar, que Rusia está compartiendo tecnología con Irán en materia nuclear. Los funcionarios describen la ayuda como “asistencia técnica” y dicen que no hay pruebas de que esté proporcionando a Irán el hardware que necesita para fabricar una ojiva.

Pero hasta que estalló la guerra en Ucrania, Rusia había cooperado con Estados Unidos y Europa para frenar el programa nuclear iraní, incluso uniéndose a las negociaciones de 2015 del lado de las naciones occidentales. Ahora, si los informes estadounidenses son correctos, la necesidad de Rusia de drones iraníes y otro armamento significa que podría acelerar el progreso de Irán hacia la construcción de un dispositivo nuclear.

La segunda preocupación es que el daño causado a Hezbollah en las últimas semanas, incluida la decapitación de sus dirigentes, podría hacer que Irán se sintiera vulnerable. Ya no puede contar con la capacidad del grupo terrorista para atacar a Israel. Moverse para obtener un arma nuclear podría convertirse en su única forma real de disuadir a Israel.

Y la tercera preocupación es que el programa iraní sea cada vez más difícil de atacar. Hace varios años, bajo la atenta mirada de los satélites estadounidenses e israelíes, Irán comenzó a excavar una vasta red de túneles justo al sur de Natanz, para lo que Estados Unidos cree que es un nuevo centro de enriquecimiento, el mayor de Irán. Aún no está en funcionamiento. En el pasado -cuando Israel destruyó reactores nucleares aún no terminados en Irak en 1981 y en Siria en 2007- ése fue exactamente el momento que eligió para lanzar ataques preventivos.