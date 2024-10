Israel: Reportan un tiroteo masivo cerca de Tel Aviv

Fuente: https://actualidad.rt.com

Varias personas resultaron heridas este martes en un tiroteo masivo en la ciudad de Jaffa, en el centro de Israel, informan medios locales.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Initial reports: there are reports of a shooting in 2 locations in Tel Aviv (Yafo) with initial reports of 20 injured and at least one active shooter.

I will update with more information soon. pic.twitter.com/oxoF6zuKwD

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 1, 2024