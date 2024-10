IV versión de “Bolivia para el Mundo” proyecta superar los $us 122 millones en intenciones de negocios

El evento inaugurado este 18 de octubre en la ciudad de La Paz se extenderá hasta el 7 de noviembre

La Paz, 18 de octubre de 2024. – Autoridades del Gobierno y exportadores de La Paz inauguraron este viernes la IV versión del evento internacional “Bolivia para el Mundo” en el que se espera superar los $us 122 millones en intenciones de negocios.

“Esperamos que esta nueva versión podamos superar los resultados exitosos del anterior, en el que participaron 71 empresas bolivianas y se manifestaron intenciones de negocios cerca de 122 millones de dólares”, explicó la canciller Celinda Sosa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Detalló que el evento internacional “Bolivia para el Mundo” es organizado por la Cámara de Exportadores Logística y Promoción de Inversión de La Paz, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El evento inaugurado este 18 de octubre se extenderá hasta el 7 de noviembre. Se desarrollará con actividades orientadas a la promoción y comercialización de productos bolivianos y tiene la finalidad de hacer conocer al mundo la oferta exportable de Bolivia con valor agregado.

“Es una oportunidad para conectar a nuestros productores, pequeños, medianos y grandes con importadores de varios países del mundo, que van a participar en esta rueda de negocios”, añadió el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata.

Recordó que en la III (2023) versión del evento “Bolivia para el Mundo”, se logró la participación de 77 empresas y $us 13 millones en intenciones de negocios; en la II (2022), 93 empresas y $us 118 millones; en la III (2023), 71 empresas y más de $us 121 millones.

“Y esta es la cuarta versión de la rueda de negocios, que se constituye en una vitrina para promocionar la oferta exportable de Bolivia, en particular de La Paz, en los sectores de alimentos y bebidas, industria y textiles”, resaltó el viceministro.

Remarcó que la rueda de negocios es una “excelente oportunidad” para que micro, pequeños, medianos y grandes productores puedan relacionarse con importadores de varios países del mundo.