J.D. Vance: «No quiero estar en guerra con la Rusia de Vladímir Putin»

El compañero de formula de Donald Trump también señaló que el presidente ruso no es enemigo de EE.UU., sino un adversario y competidor.

El candidato republicano a la vicepresidencia de EE.UU., J.D. Vance, se ha negado a calificar de «enemigo» al presidente ruso, Vladímir Putin, e instó a las autoridades estadounidenses a «tener cuidado con el lenguaje que utilizan en la diplomacia internacional».

Preguntado en una entrevista con NBC News, emitida el domingo, si considera a Putin un aliado o un enemigo, Vance respondió: «Creo que es claramente un adversario. Es un competidor. Pero creo que también tenemos que ser inteligentes con la diplomacia. […] No estamos en guerra con él, y no quiero estar en guerra con la Rusia de Vladímir Putin«.

«El hecho de que alguien no nos guste no significa que no podamos mantener ocasionalmente conversaciones con él», y «si en algún momento vamos a poner fin a la guerra en Ucrania […] tendremos que participar en algún tipo de negociación entre Ucrania, entre Rusia, entre nuestros aliados de la OTAN en Europa», valoró. «Creo que a veces hay que hacer diplomacia incluso con los adversarios, y quizá especialmente con ellos«, subrayó el político.

Vance señaló que también calificaría a Pekín como un competidor de Washington. «Pero tampoco estamos en guerra con China. Creo que China constituye la mayor amenaza para EE.UU., y creo que tenemos que ser serios al respecto, pero tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos en la diplomacia internacional«, dijo.