Jamie Foxx conmovió al público tras abordar su hospitalización en su regreso al stand-up

La estrella de cine y comediante Jamie Foxx compartió detalles sobre la emergencia médica que lo llevó al hospital en abril del año pasado, a través de un espectáculo unipersonal titulado “One More Chance: An Evening with Jamie Foxx” en Atlanta.

Foxx, de 56 años, expresó su gratitud en una publicación de Instagram el 14 de octubre, describiendo la experiencia de contar su historia como algo que llenó su corazón y alma de “pura alegría”.

El show de stand-up, que tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de octubre, no solo fue su primer espectáculo desde la hospitalización, sino también su primera actuación en vivo en 18 años.

“No he estado en el escenario en 18 años, pero necesitaba el escenario y necesitaba un público que se compone de nada más que puro amor y eso es lo que eran”, escribió.

El ganador del Oscar describió el espectáculo como una “explicación artística” de algo que “salió terriblemente mal”. Aunque no reveló detalles específicos sobre su condición médica, Foxx agradeció efusivamente al Hospital Piedmont de Atlanta por permitirle recuperarse y volver a actuar.

Jamie Foxx fue hospitalizado durante un rodaje

La emergencia médica ocurrió en abril de 2023, mientras Jamie Foxx se encontraba filmando la comedia de acción de Netflix De vuelta a la acción junto a Cameron Diaz, cuyo estreno está programado para enero de 2025.

Dicho incidente interrumpió abruptamente la producción y generó una ola de preocupación en la industria del entretenimiento y entre sus fans.

En julio, el actor fue grabado mencionando algunos detalles sobre el incidente. Jamie recordó haber tenido un fuerte dolor de cabeza y haber pedido un Advil a un amigo antes de “desaparecer durante 20 días”, afirmando que no recordaba nada de ese período.

La hospitalización de Foxx en abril generó una intensa especulación y preocupación en los medios y entre sus seguidores.

Fue dado de alta en mayo y comenzó a hablar sobre lo sucedido en las redes sociales en los meses siguientes, aunque manteniendo un aire de misterio sobre los detalles específicos.

Su reaparición pública se produjo en diciembre, y a principios de este año anunció su intención de realizar este espectáculo sobre su emergencia médica.

En el Almuerzo de Premios de Logros Especiales de la 7ª Asociación Anual de Críticos de Cine Afroamericanos, Jamie Foxx anticipó que abordaría lo ocurrido “a su manera”, respondiendo al interés general por conocer los detalles de su experiencia.

El espectáculo “One More Chance: An Evening with Jamie Foxx” incluyó una variedad de elementos artísticos, combinando stand-up comedy, monólogos y números musicales.

Las fotos compartidas por Foxx en sus redes sociales muestran momentos emotivos en el escenario, incluyendo una imagen donde aparece sentado frente a un piano, demostrando sus habilidades para la música.

Otra imagen captura un momento conmovedor donde observa a su hija de 16 años, Anelise, tocando la guitarra eléctrica, lo que sugiere que el espectáculo también tuvo un componente familiar y personal.

La publicación en su perfil oficial de Instagram recibió numerosas respuestas positivas de figuras prominentes de la industria del entretenimiento.

El productor musical Breyon Prescott describió el espectáculo como “una de las cosas más asombrosas que he presenciado en mis más de 30 años en este negocio”.

Por su parte, el rapero Busta Rhymes felicitó al artista de Hollywood, expresando que “había sido extrañado por muchos”, reflejando el cariño y respeto que el actor goza en la comunidad artística.

Aunque los detalles específicos de la condición médica de Jamie Foxx siguen siendo escasos, su regreso a los escenarios y su disposición a compartir su experiencia han sido bien recibidos por sus colegas y seguidores.

El actor continúa manteniendo cierta reserva sobre los detalles exactos del pasado incidente, optando por abordar el tema a través de su arte y en sus propios términos.