Juez descarta anular juicio contra Añez porque exministro Lima no es parte del proceso

La exmandataria solicito poner fin al juicio en el caso Senkata en la audiencia de este martes, argumentó que el caso responde a un «capricho» de Evo Morales.

El juez David Kasa afirmó que no procede el pedido de la expresidenta Jeanine Añez de anular el juicio en el caso Senkata, porque el exministro Iván Lima no es parte del proceso, por lo que sus declaraciones no son vinculantes al juicio.

La autoridad jurisdiccional no dio mayor valor a la declaración del exministro sobre el proceso que iniciaron a la expresidenta por la vía ordinaria, y que esa decisión fue producto del “capricho” del expresidente Evo Morales.

“La señora (Jeanine) Añez plantea que se ponga fin a este proceso en consideración a una declaración de tercera persona (Iván Lima) que no es parte del proceso, (su declaración) no es vinculante. Las personas son libres de poder expresar lo que les parezca, pero no es posible que este tribunal pueda aplicar esas circunstancias”, dijo el juez en la audiencia del juicio.

Añez en esa misma audiencia mencionó la declaración que hizo el exministro Lima, señalo que se trata de una confesión sobre la acusación contra 18 ciudadanos con base en los “caprichos” de Evo Morales, expresidente de Bolivia y jefe del MAS.

Asimismo, alegó que ella está siendo juzgada en un proceso ilegal, porque ese tribunal está actuando “sin competencia” para juzgar a una exmandataria de Estado, como lo fue ella entre fines de noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Durante la audiencia de juicio, Añez mostró carteles por ejemplo de la publicación sobre las declaraciones de Lima; denunció en un cartel que el presidente del tribunal le corta la palabra; “porque es un proceso político”, mostró otro mensaje.

“Ha confesado que hagan lo que hagan este juicio será nulo y llegará a la CIDH como lo he manifestado desde el inicio de esta patraña”, advirtió la exmandataria, quien acudirá a tribunales internacionales para demandar al Estado boliviano por un proceso que viola sus derechos.

Añez a través de su defensa acudirá a la CIDH para denunciar la falta de un debido proceso y la vulneración de varios de sus derechos desde que está detenida en la cárcel de Miraflores, acusada por varios presuntos delitos.

Sin embargo, esta revelación no parece ser tan nueva, en diciembre de 2023, el expresidente Morales reveló que en una reunión de alto nivel del gobierno de Luis Arce se debatió y decidió el juicio ordinario a la expresidenta Jeanine Añez, después de un “duro debate” con el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Iván Lima desde el primer momento intentó juicio de responsabilidades a (Jeanine) Añez, en esa tarea tuvimos varias reuniones en Sacaba, Presidente, Vicepresidente, a veces Ministro de la Presidencia y sobre todo ministro de Justicia, Iván Lima, duro debate, si es juicio de responsabilidades o es juicio ordinario”, declaró Morales.

“Derrotamos un debate jurídico que no corresponde juicio de responsabilidades a la Añez”, precisó Morales en esa oportunidad.

