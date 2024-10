Juicio a Evo Morales: la madre de la supuesta víctima de estupro no se presenta por falta de garantías, según su abogado

La Fiscalía boliviana investiga a la madre de la joven que habría sido abusada por el ex presidente y espera que brinde su declaración. Su abogado informó que está en el país pero que no confía en la Justicia

El expresidente de Bolivia Evo Morales, en una fotografía de archivo.. EFE/Luis Gandarillas

La madre de la presunta víctima de estupro de Evo Morales no está dispuesta a presentarse ante la Justicia porque considera que no tiene garantías, según reveló su abogado, Carlos Trujillo a un medio local.

Idelza P. es investigada por los supuestos beneficios que obtuvo de la relación de su hija, que entonces tenía 15 años, con el ex presidente. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Morales contó con la complicidad de los padres de la menor y que la acusada ocupó cargos públicos a raíz de esta vinculación.

“Tengo conocimiento de que está en el país (…) cuando sea el momento mi cliente se presentará ante la Justicia”, dijo Trujillo al medio Infórmate Chaco, en relación a las versiones que circularon sobre que la mujer y su hija se fueron del país.

Por estas investigaciones, el padre de la menor fue aprehendido y enviado preventivamente a la cárcel de Morros Blancos de Tarija (al sur del país) luego de haber dado su declaración, en la que confirma que su hija tuvo una bebé a los 16 años producto de su vinculación con Morales.

El jurista de la madre, acusada por el delito de trata de personas, indicó que no existen garantías para que su cliente se presente debido al antecedente de detención de su ex pareja. De igual forma, manifestó que la Policía efectuó un allanamiento en el domicilio de la mujer, en la localidad de Yacuiba, frontera con Argentina. “No confiamos en la Justicia ni en la comisión de fiscales”, indicó.

Parte de la declaración del padre de la víctima de estupro ante la comisión de fiscales que investiga el caso.

En días pasado, José Luis Zenteno, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Tarija informó que ni la supuesta víctima ni su madre fue encontrada y anunció la difusión de afiches para dar con su paradero.

Antecedentes

La denuncia de este caso fue interpuesta durante la gestión de Jeanine Añez (2019-2020) pero no prosperó. Tras el regreso del Movimiento Al Socialismo fue rechazada por falta de pruebas. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija abrió el caso a raíz de la existencia de una partida de nacimiento en la que Evo Morales aparece como el padre de una niña nacida en 2016, cuya madre tenía 15 años al momento de la concepción.

El expresidente es investigado por los delitos de estupro y trata de personas, y debía presentarse a declarar el 10 de octubre en la Fiscalía de Tarija pero no asistió. En su lugar llegó un abogado para presentar un memorial y justificar la ausencia del líder cocalero por supuestas irregularidades en el proceso y falta de garantías.

Ante su inasistencia, la fiscal que lleva el caso anunció que lo que corresponde es emitir un mandamiento de aprehensión. Sin embargo, doce días después de la cita a la que Morales no acudió, no se conoce públicamente que exista una orden de captura.

Un grupo de mujeres llegó al lugar donde Evo Morales debía prestar su declaración el 10 de octubre, portaban carteles pidiendo cárcel para el ex presidente.

Seguidores de Evo Morales han instalado desde el 14 de octubre bloqueos en carreteras que conectan al departamento de Cochabamba con otras regiones del país en defensa de su líder político, que desde entonces está refugiado en la región cocalera del Chapare, su bastión sindical y político.

Tanto Morales como su equipo jurídico han calificado esta investigación como parte de una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la Justicia. Sobre el fondo de la demanda, ni él ni sus abogados han negado la comisión del delito.