Kamala Harris necesita un argumento final: aquí hay uno

Cuando se escriba la tumultuosa historia de la campaña presidencial de este año, las generaciones futuras notarán que la elección se redujo a esto: la certeza de la división frente a la posibilidad de la unidad

Es hora de que Kamala Harris presente su argumento final sobre por qué merece ser la próxima presidenta. Esto es lo que creo que debería decir.

Mis conciudadanos,

Cuando se escriba la tumultuosa historia de las elecciones presidenciales de este año, las generaciones futuras notarán que la elección se redujo a esto: la certeza de la división frente a la posibilidad de la unidad.

Ya sea que ames a Donald Trump o lo odies, prefieras sus políticas o las mías, puedes estar seguro de una cosa: si gana el mes que viene, seremos un país amargamente, vocalmente, emocionalmente y agotadoramente dividido.

Lo sabes porque, independientemente de lo que hayas pensado de su primer mandato, recuerdas cómo esa división se convirtió en parte de tu vida diaria. Cenas de Acción de Gracias a las que dejaste de ir, por culpa de Trump. Amigos y vecinos con los que dejaste de hablar, por culpa de Trump. Temas que no abordarías, por culpa de Trump.

No había forma de escapar de ello. Trump es un martillo neumático humano que golpea fuera de tu ventana a las 6:30 a.m. El ruido es incesante. Está en los tuits ad hominem, los apodos desagradables, el menosprecio de cualquiera que no esté de acuerdo con él al definirlo como “idiota”, “debilucho”, “enemigo del pueblo”. Y seamos honestos: el ruido también vino de la rabiosa reacción que provocó Trump, ya sea en la televisión por cable o en las calles de muchas de nuestras ciudades.

Trump sacó lo peor de todos, no sólo de sus más ardientes seguidores, sino también —sí— de sus críticos más acérrimos. En los cuatro años de su presidencia, nos convirtió en una nación de odiadores. Lo volverá a hacer si lo eligen el mes que viene.

En una democracia, es natural que haya cierta división. Como la oposición entre el viento y las velas, es la tensión productiva la que impulsa a una nación hacia adelante y le permite encontrar su equilibrio.

Soy un demócrata orgulloso. Lucharé con ahínco por las políticas en las que creo: el derecho de la mujer a sus opciones reproductivas; el derecho del niño a una educación pública de calidad; el derecho del trabajador a la negociación colectiva; el derecho del ciudadano a calles seguras. Por encima de todo, lucharé por lo que más apreciamos: el sueño americano, que para muchos de nosotros comienza cuando firmamos el contrato de compra de una primera vivienda asequible.

Pero en una democracia sana, la división debe estar enmarcada en última instancia por la unidad. Los demócratas, republicanos e independientes deben poder reconocerse mutuamente como patriotas. El partido en el poder no debe abusar de su mayoría temporal para cambiar las reglas del juego, algo de lo que ambos partidos han sido culpables. Cuando es posible llegar a un consenso mediante un compromiso, debemos preferirlo a victorias partidarias divisivas y reversibles. Así es como no sólo se logra el progreso, sino que también se asegura.

En el pasado he sido partidario, a veces de maneras que me han hecho lamentar, pero no me avergüenzo de que algunas de mis opiniones hayan cambiado: es lo que hacen las personas reflexivas ante la nueva información. Es mejor eso que quedarse estancado, como mi oponente, en la visión del mundo que parece haber adoptado cuando tenía 6 años.

Lo que he aprendido principalmente en mis casi cuatro años como vicepresidente es que el interés nacional exige una mayor unidad, nunca más que ahora. ¿Podemos estar desunidos ante el desafío de una China descaradamente agresiva y sus nuevos mejores amigos en Moscú y Teherán? ¿Podemos estar desunidos cuando se trata de fortalecer nuestra infraestructura nacional ante tormentas devastadoras y el cambio climático? ¿Podemos estar desunidos en lo que respecta a detener las más de mil millones de dosis de fentanilo que cruzaron nuestra frontera el año pasado? Y, en serio, ¿podemos seguir estando desunidos en lo que respecta a obtener un control efectivo sobre nuestras fronteras y, al mismo tiempo, seguir siendo un destino acogedor para los inmigrantes legales de todo el mundo?

La desunión conduce a la parálisis, y ahí es donde este país ha estado estancado por demasiado tiempo. Somos como un Corvette en el que el conductor y el pasajero siguen luchando por el control de la palanca, calando y arruinando las marchas. Podemos hacerlo mejor, ir más rápido y, ¿por qué no?, poner algo de alegría en el viaje.

He dicho que tengo la intención de nombrar a un republicano en mi gabinete. De hecho, será más de uno, y no solo en puestos secundarios. Donald Trump quiere politizar todo el servicio civil y convertirlo en un brazo de MAGA-nation. Yo, por otro lado, tengo la intención de despolitizar el gabinete, para que los hombres y mujeres a cargo de nuestra defensa, diplomacia, Departamento de Justicia y sistema económico tengan un amplio respeto bipartidista, sea cual sea el partido al que se afilien.

No podemos perder la esperanza de que este tipo de liderazgo esté a nuestro alcance. Lo vemos todos los días en el trabajo de tantos estadounidenses: capitanes de destructores en la Marina que luchan contra piratas Houthi; empresarios de biotecnología que trazan la próxima ola de innovación que salvará vidas; Pastores y trabajadores sociales que brindan esperanza, comida y refugio a los más necesitados.

El talento, la pasión, el optimismo, la capacidad, el sentido de un propósito compartido y mayor que unió a nuestros estados y debe seguir uniendo a nuestra nación, todavía están ahí, a nuestro alrededor. Con su ayuda, permítanme llevarlos a la Casa Blanca.

