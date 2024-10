Kamala Harris y la republicana Liz Cheney visitan estados indecisos: en la recta final de la campaña apuntan a debilitar a Trump

La candidata demócrata se alió con la hija del exvicepresidente en un intento urgente de atraer a los votantes del Partido Republicano descontentos con su candidato

La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, asiste a una conversación moderada por Charlie Sykes con la ex diputada Liz Cheney. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Fuente: infobae.com

La vicepresidenta Kamala Harris unió fuerzas con la excongresista republicana Liz Cheney en tres estados indecisos el lunes para denunciar que el candidato republicano Donald Trump no es apto para el cargo, parte de un esfuerzo urgente de última hora de la campaña de Harris para ganarse a los republicanos moderados y a los votantes independientes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La improbable pareja apareció en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, manteniendo conversaciones en el escenario en un esfuerzo por persuadir a los votantes indecisos, especialmente a los republicanos con dudas sobre Trump, para que votaran por Harris. En un tira y afloja que a veces parecía una película de colegas, las dos mujeres -con trajes de pantalón similares, Harris de verde y Cheney de azul- arremetieron contra Trump, mientras Harris elogiaba a Cheney por su apoyo y Cheney argumentaba que Trump no era un conservador.

“Sé que el más conservador de todos los principios conservadores es ser fiel a la Constitución”, dijo Cheney en Pensilvania. “Y hay que elegir en esta carrera entre alguien que ha sido fiel a la Constitución -que será fiel- y Donald Trump”.

Cheney dijo que su decisión de apoyar a Harris “no fue en absoluto una elección difícil”. Señaló astutamente que los republicanos no tenían que revelar las selecciones que hicieron en la privacidad de la cabina de votación: “Y sólo quiero recordar a la gente que, si está preocupada, puede votar en conciencia y no tener que decir ni una palabra a nadie”.

Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, se convirtió en una de las más firmes críticas del Partido Republicano contra Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y perdió su escaño en las primarias republicanas a causa de esas críticas. Apoyó a Harris en septiembre y apareció en su primer acto de campaña con la vicepresidenta este mes en Wisconsin.

Foto de archivo: La congresista Liz Cheney y su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney, son perseguidos por los periodistas tras asistir a un acto en el que se guardó un minuto de silencio con motivo del primer aniversario del atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Cheney y su padre son quizás los republicanos más prominentes que apoyan a Harris, resultado de un intenso esfuerzo de la campaña de Harris por reclutar a conservadores de alto perfil para que respalden a la candidata demócrata. Dada la proximidad de las elecciones en todos los estados disputados, los asesores de Harris creen que atraer incluso a un pequeño grupo de republicanos descontentos podría resultar decisivo.

El lunes, Susan Ford Bales, hija del ex presidente Gerald Ford, anunció que también apoyaba a Harris. Se une así a republicanos tan notables como el ex congresista Adam Kinzinger (R-Illinois) en su apoyo a la vicepresidenta, mientras que algunas figuras prominentes del GOP, como el candidato presidencial de 2012 Mitt Romney, han optado por no respaldar a ninguno de los dos candidatos.

En el acto de Pensilvania, Cheney señaló con frecuencia que tenía grandes discrepancias con Harris en una serie de cuestiones políticas. Pero dijo que Harris, a diferencia de Trump, “siempre hará lo que cree que es correcto para este país”.

En un momento sorprendente, Cheney se mostró más de acuerdo con Harris de lo que lo había estado anteriormente. Cheney, que durante toda su vida se ha opuesto al aborto, dijo que algunos estados han ido demasiado lejos en la restricción de este procedimiento desde la decisión del Tribunal Supremo de 2022 en el caso Dobbs. Esa posición podría resonar entre algunas mujeres republicanas que se sienten incómodas con las leyes antiaborto promulgadas por muchos estados rojos en los últimos dos años.

“Creo que somos muchos en todo el país los que hemos estado a favor de la vida, pero que hemos observado lo que ocurre en nuestros estados desde la decisión Dobbs y hemos visto cómo las legislaturas estatales promulgan leyes que impiden que las mujeres reciban la atención que necesitan”, dijo Cheney.

La ex congresista Liz Cheney habla durante una evento con la candidata demócrata a la presidencia de EE.UU., la actual vicepresidenta Kamala Harris. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Y añadió: “En lugares como Texas, por ejemplo, el fiscal general está hablando de demandar -está demandando- para obtener acceso a los historiales médicos de las mujeres. Eso es insostenible para nosotros como país. Y tiene que cambiar”.

Que un icono de un partido lance su apoyo tan públicamente detrás del nominado del otro supuso un espectáculo inusual en un momento tan partidista. El comentarista conservador anti-Trump Charlie Sykes, que moderó el evento de Wisconsin, subió al escenario para dar la bienvenida a la multitud a una “producción de la extraña pareja.”

Trump ha atacado a Cheney desde que surgió como una importante crítica suya en 2021. El lunes, Trump publicó en Truth Social para burlarse de ella como un “halcón de guerra”, un comentario que juega en sus recientes esfuerzos por atraer a los votantes árabes estadounidenses en Michigan.

“Los votantes árabes están muy molestos por el hecho de que la camarada Kamala Harris, la peor vicepresidenta de la historia de Estados Unidos y una persona con un bajo coeficiente intelectual, esté haciendo campaña con la ‘tonta como una piedra’ y halcón de la guerra Liz Cheney, quien, al igual que su padre, el hombre que empujó a Bush a ir ridículamente a la guerra en Oriente Medio, también quiere ir a la guerra con todos los países musulmanes conocidos por la humanidad”, escribió Trump.

Harris se está esforzando por ampliar su atractivo entre los votantes centristas y de tendencia republicana. Se ha distanciado de algunas de las posiciones políticas liberales que adoptó en las primarias demócratas de 2020, y el lunes reiteró su promesa de nombrar a un republicano en su gabinete si gana.

“Necesitamos un sistema bipartidista saludable”, dijo Harris. “Necesitamos poder tener estos debates bastante intensos sobre temas que se basan en hechos”.

“¡Imagínate!” intervino Cheney, sentada junto a Harris.

Mientras la multitud aplaudía, Harris dijo: “Vaya, ¿pueden creer que eso es una línea de aplausos?”.

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia, cuestionó a Liz Cheney por querer «ir a la guerra con todos los países musulmanes conocidos por la humanidad». (REUTERS/Brian Snyder)

Aun así, Chris Kofinis, estratega demócrata y ex jefe de gabinete del senador Joe Manchin III, cuestionó la estrategia de desplegar a Cheney, argumentando que hace poco para abordar las profundas preocupaciones de los votantes sobre la inflación y la economía.

“No estoy seguro de qué modelo de participación están considerando, pero no hay ningún bloque de votantes de Cheney que yo sepa que vaya a ganar estas elecciones para Harris”, dijo Kofinis. “Peor aún, cuantos más actos hagan con ella, más recordarán a los demócratas, a los progresistas y a los votantes en general que su padre fue Dick Cheney y el daño duradero que hizo a esta nación”. Muchos progresistas ven a Dick Cheney como el arquitecto de la guerra de Irak, que consideran un trágico error en política exterior.

Aunque se enfrenta a un electorado que anhela el cambio, Harris ha evitado identificar diferencias claras con el Presidente Joe Biden. Cuando el moderador le pidió en Pensilvania que esbozara su programa, Harris dijo: “El mío no será una continuación de la administración Biden. Aporto mis propias ideas, mis propias experiencias”.

Pero no articuló diferencias específicas. En cambio, Harris explicó su visión de una “economía de oportunidades” y su plan para hacer frente a la escasez de vivienda en el país. La semana pasada, Harris declaró a NBC News que no forma parte de la tradición estadounidense que los vicepresidentes critiquen al presidente al que sirven.

La representante Chrissy Houlahan (D-Pennsylvania), que representa al condado de Chester después de voltear el escaño en 2018, dijo que había pedido a la campaña de Harris que programara un evento en su distrito oscilante con la vicepresidenta y Cheney. “Aquí es absolutamente donde el caucho se encuentra con el camino, literalmente donde el rojo se encuentra con el azul”, dijo Houlahan.

Durante un mitín demócrata en Royal Oak, Kamala Harris comentó acerca de su plan de «economía de oportunidades», para hacer frente a la escasez de viviendas. (REUTERS/Rebecca Cook)

Y añadió: “Es bastante grave que alguien tan serio como [Cheney] y su padre salgan con este mensaje realmente importante para el pueblo estadounidense, para los republicanos y los independientes en concreto, de que éstas son unas elecciones muy diferentes”.

En el acto de Pensilvania, varias personas del público sugirieron que Harris estaba teniendo al menos un modesto éxito a la hora de atraer a antiguos votantes del GOP. Mary Jean Moroz, que dijo que estaba registrada como republicana hasta el atentado del 6 de enero, se entusiasmó al ver a Harris y Cheney juntos en el escenario. La semana pasada votó a Harris por correo.

“Fue agradable escuchar a dos mujeres de dos partidos diferentes reunidas con grandes ideas”, dijo Moroz, de 60 años. “Es muy reconfortante ver a alguien de mi antiguo partido apoyar tanto a una demócrata”.

Glenn Gerhard, un republicano registrado que votó por el candidato libertario en las dos últimas elecciones presidenciales, dijo que envió su papeleta para Harris la semana pasada, siendo la primera vez que votaba por un candidato presidencial demócrata.

“Es la primera vez que voto a un demócrata, y puede que nunca vuelva a hacerlo”, dijo. “Espero no volver a hacerlo nunca más”.

Gerhard, un profesor de 63 años de la Universidad de Temple, dijo que Trump “era inaceptable para cualquier tipo de cargo”. Calificó al expresidente como uno de los individuos “más groseros, lascivos y repugnantes”.

“Quiero recuperar mi partido”, dijo Gerhard. “Tenemos que derrotar a Trump de la manera más ruidosa y dramática posible y luego empezar a volver a las raíces del partido”.