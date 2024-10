“La dejaron en un basurero”: Bebé secuestrada fue hallada en la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz

Jhovana Cahuasa







Fuente: Red Uno

La noche del martes, la niña de cuatro meses que fue secuestrada por una mujer quién ofreció ayuda a su madre, fue hallada en medio de arbustos y cerca de un basurero en la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz.

La menor había sido secuestrada el pasado lunes, por una mujer quien ofreció ayuda a la madre, para comprar leche, pañales, entre otras cosas para la menor.

“Fue aquí en la Villa me dijo mentiras la señora, me dijo que le iba a comprar una leche, me dijo sé que ustedes necesitan ayuda porque son pobres, yo le voy a ayudar”, manifestó la madre de la menor.

La mujer bajo engaños envió a la hermana de la madre de la menor a comprar soda, cuando retornaron la mujer había desaparecido con su bebé.

Según la madre, la familia conoce a la secuestradora desde hace dos meses, incluso después de secuestrarla había llamado con la intensión de devolverla.

“Hace dos meses la conocemos, pensé que era buena por eso confié en ella. Se fue con mi bebé el lunes, la secuestradora llamó y quería dejar a la niña, pero la dejó en un basurero”, aseveró la madre.

La familia denunció ante la Policía, el secuestro de la menor, tras días de búsqueda fue hallada. Ahora piden a las autoridades justicia y dar con la responsable de este hecho.