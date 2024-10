La democracia vive un profundo deterioro a punto de ser enterrada por una involución causada por el MAS

En Bolivia la democracia está de luto, vive un profundo deterioro del estado de derecho y atraviesa por una “dolorosa involución” causada por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Foto ilustrativa

La Paz, 10 de octubre de 2024 (ANF).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el exrector de la UMSA Waldo Albarracín señalaron que la democracia está de luto, vive un profundo deterioro del estado de derecho y atraviesa por una “dolorosa involución” causada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Los valores democráticos como la igualdad, la redistribución de derechos, el reconocimiento de nuestras diferencias, así como los límites al poder y la división de poderes son valores que han sido socavados, sostiene a través de un pronunciamiento la APDHB firmado por su presidenta Amparo Carvajal.

En esa línea asegura que la conmemoración por los 42 años de la recuperación de la democracia “lleva un listón negro, simbolizando el luto por una democracia que está a punto de ser enterrada. Esta realidad, los defensores de los derechos humanos lo tenemos claro, debemos recordar que nuestra ética no solo implica no hacer daño, sino ayudar y aliviar la situación de los demás. Ese debe ser también el camino que recorran nuestros lideres políticos”.

El Conade hizo un recuento histórico de los momentos más importantes desde el 10 de octubre de 1982 que se ha constituido en un hito indiscutible en la historia de Bolivia, con la asunción de Hernán Siles Suazo a la presidencia, que puso fin al ciclo de gobiernos militares y dio inicio a un largo periodo de respeto de la soberanía popular, expresada particularmente en la elección de las principales autoridades políticas en las urnas.

Hace énfasis que en los últimos años, porque se han producido nuevas vulneraciones de la soberanía popular como el desconocimiento del resultado del referéndum del 21 de 2016, que dijo No a la repostulación indefinida de los mandatarios de ese entonces, Evo Morales y Álvaro García Linera.

Pese a esa decisión soberana, en 2019 las autoridades volvieron a repostular lo que generó una revuelta popular debido a las denuncias de “fraude electoral” con lo que Evo Morales nuevamente se hacía de la presidencia.

“Bolivia vive hoy un profundo deterioro del Estado de derecho, una desinstitucionalización y corrupción generalizada, el incremento descontrolado del narcotráfico y una acentuada crisis moral de los administradores del gobierno. Frente a las expresiones autoritarias del MAS que pretende imponer una dictadura, el CONADE convoca a la ciudadanía a defender la democracia como el bien más importante a preservar”, sostiene la organización en un comunicado.

Por su parte, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín en un artículo definió como doloroso y frustrante porque desapareció la esperanza DE que el nuevo gobierno posesionado en enero de 2006 (en relación al MAS), tras el periodo de los partidos tradicionales, consolide progresivamente las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo.

Por el contrario “acontezca una dolorosa involución, al extremo que, lo poco que se había avanzado desde entonces, con el MAS se extinga y por el contrario se sienten las bases para la instalación de uno de los regímenes MÁS corruptos desde la fundación de la república, MÁS autoritarios, de violación sistemática de los derechos humanos, a consecuencia del carácter primitivo y cavernario de los gobernantes, llámese Evo Morales o Luís Arce, que construyeron lo que Platón tipificó como timocracia (Gobierno de los Corruptos)”

Albarracín añade que “la democracia no se doblega frente a esta ostensible muestra de mediocridad humana, mantiene vigente su aspiración de existir y no acepta que la sustituyan por imposturas, se revela frente a los nuevos dictadores, porque su afinidad no es con los políticos timadores, sino con el pueblo, por ello la democracia se torna subversiva, frente al narcotráfico encaramado en el poder, es subversiva frente al fraude electoral, es subversiva ante a la presencia de delincuentes de cuello blanco en la Fiscalía y el Órgano Judicial, es subversiva ante un Órgano Electoral integrado por individuos genuflexos que sólo quieren contentar a los poderosos, sean éstos indígenas o criollos”.

En tanto que, la APDHB mostró su convencimiento de que la democracia, aunque imperfecta, es el mejor sistema político para organizar la convivencia social de manera equilibrada.