La falta de dólares dificulta el trabajo de los exportadores de Tarija

Esta carencia obliga a buscar formas de pago adecuadas y prontas para no afectar las ventas al exterior.

Las exportaciones de Tarija con dificultades por falta de divisas.

La falta o insuficiencia de dólares en el país, está dificultando la labor de los exportadores, que deben hacer una serie de trámites, aunque pese a estos problemas, continúan trabajando en el comercio exterior.

“Bueno sí, todas las empresas estamos al tanto de trabajar con varias instituciones bancarias que nos están proveyendo dólares, pero no como quisiéramos”, admitió la presidente de la Cámara de Exportadores, Ingrid Kohlberg.

“Se les pide a los proveedores, como partir esa factura, y tratar de hacerlo en tres o cuatro partes, digamos, en pocas palabras. Entonces la forma de pago se está complicando, pero se está buscando de darle una solución al tema.

La presidente destacó el trabajo de las entidades bancarias que están buscando soluciones a este asunto para facilitar el comercio exterior. La insuficiencia de dólares está afectando también a otros sectores, como se informó anteriormente.

En cuanto a las exportaciones, Kohlberg informó del trabajo efectuado este año con emprendedores y pequeños productores, se reunieron con el Ministerio de Relaciones Exteriores para seguir capacitando a los afiliados de esos sectores.

Este Ministerio dio un curso de cómo modelar un tema de hacer negocios en el orden internacional y cómo preparar a las empresas pequeñas, “hemos estado con los apícolas, con personas que hacen pastas en Tarija, el orégano y los vinos y singanis”, informó.

Intentarán hacer más capacitaciones con la certificadora de origen como es el Senavec, conocer los detalles para exportar o vender, dijo al añadir el apoyo de la Aduana en cómo traer los dólares por las ventas y cómo pagar directamente a los proveedores.

“Están avanzando poco a poco con este tema relacionado a la economía, los dólares y también las exportaciones, “cómo hago yo para vender el producto y recibir esos dólares”, explicó al asegurar que continuarán con estas capacitaciones.

EL APUNTE

Hecho a mano tiene un plus

Lo hecho a mano o artesanal, en el orden internacional, tiene un plus, dijo al indicar que no sería muy buena idea industrializar a las entidades artesanales, aunque tienen que tener buena calidad sus productos, no pierdan su significado de artesanía.

“Tiene mayor precio y eso se está tratando de mantener”, añadió al admitir que se trata de mejorar la calidad, pero también la cantidad que es de suma importancia en el orden internacional, hay países que requieren grandes cantidades.