La Liga Nacional de Futsal tiene definidos los cruces de cuartos de final

Este viernes se disputarán los cuatro partidos de ida en el mismo horario (20.30) en diferentes escenarios del país. La próxima semana serán las revanchas.

Fuente: Futsal Bolivia

El alteño Proyecto Redag contra el potosino Córdova, el paceño Adutoys ante el cruceño CRE, el tarijeño San Martín de Porres frente al orureño Fantasmas Morales Moralitos y el yacuibeño Petrolero contra el cochabambino Víctor Muriel, son los cruces de cuartos de final de la Liga Nacional de Futsal que se jugarán este viernes tras el desarrollo de los dos partidos reprogramados que se jugaron el martes.

Los dos encuentros que faltaban definieron los puestos finales de los Grupos A y B y con ello se pudo armar los duelos de la ronda de cuartos.

En un partido, CRE venció de visitante al potosino Concepción (4-7), mientras que, en el otro, igualaron Fantasmas y Muriel (1-1).

Con esos resultados, las clasificaciones de ambas series terminaron de la siguiente manera: Córdova ganó en el A (34), seguido por CRE y Petrolero (ambos con 31), San Martín (18), el bermejeño Deportivo Amistad (17), Concepción (15), el yacuibeño La Prensa (8) y el tarijeño Nantes (7).

Fantasmas fue el mejor del B (35), escoltado por Muriel (32), Adutoys (31), Proyecto Redag (18), los chuquisaqueños Antofagasta (15) y Lizondo Singapur (13); el paceño Wolf Sport (13) y el orureño Morales Moralitos (7).

Para el armado de cruces de los cuartos de final se determinó que los primeros se enfrenten con los cuartos y los segundos con los terceros de la otra serie.

Esta instancia se jugará a partidos de ida y vuelta, en el que los dos mejores clasificados de ambos grupos definirán el pase a semifinales en sus reductos.

El viernes se disputarán los cuatro partidos a las 20.30: Proyecto Redag vs. Córdoba en el coliseo Héroes de Octubre, Adutoys vs. CRE en el Julio Borelli Viterito, San Martín vs. Fantasmas en Los Chapacos y Petrolero vs. Muriel en el Margoth Quevedo.

La próxima semana, entre viernes y sábado, se jugarán los encuentros de vuelta de la Liga Nacional.