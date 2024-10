La muerte de Liam Payne: las fotos de la habitación y el llamado al 911 del encargado del hotel en Argentina

El músico y exmiembro de One Direction tenía 31 años. Falleció tras caer desde el cuarto que ocupaba en el tercer piso. El caso se investiga como “presunto suicidio”

La muerte de Liam Payne en Palermo: el audio del llamado al 911

El músico británico y exmiembro de One Direction Liam James Payne murió este miércoles tras caer desde el tercer piso hacia el patio interno de un hotel del barrio porteño de Palermo, en el que se alojaba desde el pasado 13 de octubre.

En el marco de la causa por el fallecimiento del músico de 31 años, que se investiga como un presunto suicidio por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de Andrés Esteban Madrea; se conocieron las fotos que los empleados del lugar sacaron de la habitación 10 que ocupaba el compositor y guitarrista, según pudo confirmar Infobae.

Allí se ven los destrozos y los restos de lo que, se supone, son estupefacientes. Luego detallarían los investigadores que “en el interior de la habitación 10 efectivamente encontraron drogas” los peritos de la Policía de la Ciudad. “También había entre las ropas de la víctima”, añadieron.

“No se sabe cuándo se registraron esas fotos de la habitación, si son previas o posteriores al fallecimiento del cantante”, explicaron a este medio las fuentes consultadas sobre las imágenes en las que se ve un televisor con la pantalla destrozada, restos de velas y papel metálico, y polvos blancos desparramados.

La TV destrozada

Otra de las imágenes que tomaron los empleados

Restos de velas y papel metálico en el baño

También Infobae accedió al audio del llamado al 911 de parte del encargado del Hotel CasaSur, ubicado en la calle Costa Rica 6032 de la Ciudad de Buenos Aires, en el que pedían asistencia urgente para el artista: “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol… Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”.

El encargado del hotel no ocultó su preocupación cuando habló con la operadora del 911: “Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”.

Murió Liam Payne en el Hotel CasaSur: el drone de Infobae

E insistió en el pedido de una ambulancia, aunque fue reticente con el ingreso de la Policía: “Lo que yo te pido es que venga alguien urgente, porque, bueno…”.

Tras el llamado del encargado del Hotel CasaSur, agentes de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar, al igual que el Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME). Al llegar, el encargado les explicó a los oficiales que habían sentido “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

Ese lugar es como la parte exterior de la confitería del hotel, describieron las fuentes del caso. Tiene un toldo rebatible que, en ese momento, estaba abierto y allí hay mesas. Justamente, entre las mesas, los policías que fueron a inspeccionar la zona encontraron el cuerpo del músico.

La parte trasera del hotel (Gastón Taylor)

Ante esto, los médicos del SAME constataron que el cantante estaba fallecido y los policías dieron intervención a la Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 del fiscal Madrea, ante secretaría de María Florencia Lavaggi, quien ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

Fue una caída de más de 10 metros, según estimo el titular del SAME, Alberto Crescenti. Los peritos primero trabajaron en la zona donde hallaron el cuerpo y, luego, subieron a la habitación 10 que ocupaba el ex One Direction desde el domingo pasado solo.

La carrera de Liam Payne comenzó en One Direction, la banda formada en 2010 durante el programa The X Factor por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

El frente del hotel repleto de curiosos

Tras la pausa indefinida del grupo, en 2016 el músico había lanzado su carrera como solista, destacándose con sencillos como “Strip That Down” y “For You”. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance. Además de la música, había colaborado con diversas marcas y causas benéficas.