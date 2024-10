La OTAN espera que su nuevo puesto de mando marque la diferencia en el conflicto ucraniano

La Alianza Atlántica está estableciendo una nueva unidad en Alemania para coordinar la asistencia militar proporcionada a Kiev y el entrenamiento de militares ucranianos.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitó este lunes un nuevo puesto de mando en Wiesbaden (Alemania) creado para coordinar la asistencia militar proporcionada a Kiev y afirmó que la nueva unidad marcará una diferencia real para Ucrania en el campo de batalla y «para nuestra propia seguridad», según el comunicado de la organización.

Al hablar con las tropas situadas allí, Rutte también señaló la importancia de su trabajo, ya que se está preparando el camino para una plantilla de 700 efectivos que se colocará en Wiesbaden y en nodos logísticos del flanco oriental de la Alianza Atlántica.

La OTAN está estableciendo este nuevo puesto de mando en Alemania para coordinar la asistencia militar proporcionada al país eslavo y el entrenamiento de militares ucranianos. Además, los 700 efectivos provendrán de EE.UU. y otros países aliados del bloque, y se encargarán de una gran parte de las operaciones dirigidas por Washington en el conflicto bélico ruso-ucraniano.

Asimismo, el secretario general de la organización notó que la OTAN no se acobardará por las amenazas de Rusia, sino que mantendrá su firme apoyo a Kiev, según Reuters. «Somos la OTAN. Somos una alianza defensiva, no ofensiva. No estamos interesados en capturar ninguna parte de ningún otro país fuera del territorio de la OTAN», afirmó. «Nunca nos dejaremos intimidar por nuestros adversarios», añadió Rutte.