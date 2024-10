La semana opositora: El trío que no fue

Esta semana se sentaron en el banquillo de los acusados para enfrentar el juicio “Golpe I” tres de los protagonistas en los sucesos de octubre y noviembre de 2019 y que acabaron con Evo Morales en un avión rumbo a México después de renunciar a la presidencia: Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez. Brindaron imágenes en las que se les vio cómodos y compenetrados y no faltó quien se puso a especular sobre lo que pudo haber sido ese tridente si no hubiera habido tantas interferencias.

Elmira Lindo

Fuente: El País.bo

Los días fueron intensos y ciertamente, les acabaron cambiando la vida a los tres. Marco Antonio Pumari era el cívico potosino en ese momento, representante de un Comité que siempre fue duro con el MAS y al que llegó convirtiéndose en duro entre los duros. Su bloqueo empezó mucho antes de las elecciones de 2019 y por otro motivo: el rechazo al contrato de explotación que Morales había firmado con Alemania para la explotación del litio. Cuando cayó Evo, Pumari era el más consciente de que había que seguir en la ola para evitar represalias, pero apenas tuvo cabida en el gobierno y a duras penas acabó integrando la dupla con Camacho para las elecciones de 2020, que acabaron muy mal.

Camacho culminó la “gesta” de derrocar al gobierno más poderoso de la historia de Bolivia montado en la ola de protestas generada por el rechazo al resultado electoral, que cayó sobre un malestar “ecológico” motivado por los incendios. Puso nombres en el gobierno y de hecho, fueron los que mejor interpretaron lo que había que hacer en ese inicio, sobre todo Jerjes Justiniano, pero en tres meses fueron desalojados porque Áñez iba a ser candidata y no quería rivales adentro. Su plan siempre fue la secesión cruceña, para lo que candidateó a presidente para conformar una bancada fuerte y después a la Gobernación.

Áñez literalmente pasaba por allí y, sin hacerla de menos, Mesa, Doria Medina, Tuto, etc., consideraron que era la mejor ficha para llevar adelante la transición. Luego los más cercanos a Áñez, casi todos de la mano de Doria Medina, como Arturo Murillo, la convencieron de postular, no logró ni acabar la campaña y no entró ni entre los dos primeros en la Gobernación del Beni.

Para unos, los tres están “acabados”, para otros, guardan la esencia de la resistencia y el valor de no haber huido, sino haberse enfrentado al poder y a la cárcel. Quién sabe qué valor político les quede, pero lo cierto es que su foto juntos fue de las más compartidas en las redes nacionales. Veremos cómo sigue.

