Lanzan con éxito Hera, la misión europea para defender la Tierra

Fuente: https://actualidad.rt.com

La misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha despegado con éxito este lunes con el objetivo de demostrar que es posible desviar un asteroide peligroso con potencial de colisión con la Tierra.

El lanzamiento se realizó a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el complejo de lanzamiento espacial 40 (SLC-40) de la Estación de la Fuerza Espacial de EE.UU en Cabo Cañaveral (CCSFS), Florida.

Liftoff! ESA’s Hera mission lifted off on a SpaceX Falcon 9 from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA, on 7 October at 10:52 local time (16:52 CEST, 14:52 UTC). pic.twitter.com/FODxNQsteh

— European Space Agency (@esa) October 7, 2024

