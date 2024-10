Le recuerdan a Evo los casos Hotel Las Américas y Porvenir en los que no se respetó ni jurisdicción ni juez natural

Quiroga insistió que ahora Morales pretende que la investigación en su contra por el delito de presuntamente haber embarazado a una adolescente, se realice en Villa Tunari uno de los bastiones políticos del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), sin respetar las normas que establecen que el proceso se sustancia donde sucedió el hecho.

Evo Morales y Jorge Tuto Quiroga. Foto: composición ANF

La Paz.- El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga, le recordó al expresidente Evo Morales los casos Hotel Las Américas y Porvenir en los que no se respetó ni el juez natural ni la jurisdicción para investigar y juzgar a los presuntos implicados en esos casos.

“En el caso Hotel Las Américas (acaso) no trasladaste a Svonko Matkovic y tantos cruceños a La Paz; en el caso Porvenir, estuve recién con mi amigo Leopoldo Fernández, ¿lo juzgaste en Porvenir? No, los trajiste a La Paz”, rememoró Quiroga en tono crítico a la actuación no solo del gobierno de ese entonces, sino de jueces y fiscales.

Hizo mención a ambos casos porque el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, exige que la investigación por el caso de trata y tráfico de personas en el que presuntamente en 2015 embarazó a una adolescente sea trasladado a Villa Tunari, pero la denuncia radica en Tarija.

En abril de 2009, la Policía ejecutó un operativo en el Hotel Las Américas, en el que tres extranjeros murieron sindicados de terroristas, además dos fueron detenidos. El gobierno de Evo Morales alegó que ordenados por la élite cruceña pretendían dividir Bolivia.

Aunque el hecho sucedió en Santa Cruz donde presumiblemente se gestó el plan sedicioso, la estrategia de persecución penal implicó detener a todos los supuestos involucrados y trasladarlos a La Paz, bajo el argumento que era un caso de Estado.

En el caso Porvenir, sucedió algo similar. Varios campesinos murieron con disparos de arma de fuego; toda la responsabilidad fue atribuida al entonces prefecto del departamento de Pando Leopoldo Fernández. Fue a través de un operativo comandando por el exministro Juan Ramón Quintana que fue detenido y trasladado a La Paz, aunque los acontecimientos sucedieron en Pando.

Quiroga insistió que ahora Morales pretende que la investigación en su contra por el delito de presuntamente haber embarazado a una adolescente, se realice en Villa Tunari uno de los bastiones políticos del líder del Movimiento al Socialismo (MAS), sin respetar las normas que establecen que el proceso se sustancia donde sucedió el hecho.

“Este cínico, cobarde, q’ewa, ahora él (Evo Morales) exige ser investigado en Villa Tunari, pero a Leopoldo (Fernández) lo trajo de Porvenir, Pando, a La Paz, a Svonko (Matkovic) de Santa Cruz a La Paz”, cuestiono.

En esta misma línea, precisó que la expresidente Jeanine Añez es juzgada por la vía ordinaria, cuando los presuntos hechos sucedieron cuando ella ejercía la presidencia del Estado, por lo tanto le corresponde un juicio de responsabilidades.

