Legisladores de oposición y del MAS «arcista» cuestionan que Gobierno haya convocado a Morales a dialogar

Los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga y el del MAS arcista Rolando Cuéllar criticaron al Gobierno que convocó a Evo Morales a instalar una mesa de diálogo para las 15:00 horas de este lunes.

“Estos bloqueos son por la impunidad de Evo Morales, nunca se ha visto que se defienda a un pedófilo que prácticamente ha hecho un daño irreversible a nuestro país, pero lo peor es que el Gobierno le pida diálogo, o sea, le está pidiendo diálogo a un delincuente, a un pedófilo en serie. Acá, a los pedófilos hay que enviarlos directamente a Chonchocoro”, dijo Astorga ante los medios de comunicación.

En cambio, para el diputado Cuéllar, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, debería analizar la convocatoria que lanzó la noche del domingo para que Morales asista a un diálogo junto a una comisión de cinco personas.

“A nuestra hermana ministra, no puede convocar a un violador, a un prófugo de la justicia. Yo le pido a la hermana ministra como militante del MAS, yo no estoy de acuerdo que convoquen al diálogo a un violador, a un tipo que comete delitos de estupro, que tiene más denuncias de 15 niñas violadas, reconocido con certificados de nacimiento y el Gobierno no puede invitar a una persona que tiene cuentas pendientes en la justicia”, indicó el legislador arcista.

Añadió que existe molestia por parte de la población a la invitación que se hizo a Morales y que este, más bien, debería estar declarando en Tarija por el caso de trata y tráfico de personas.

Las declaraciones de ambos parlamentarios surgen luego de que Prada invitara a Morales y a una comitiva a un diálogo previsto para las 15:00 horas de este lunes en el Ministerio de Economía.

En tanto, el diputado evista, Freddy López, indicó que el Gobierno debería convocar al pueblo que está movilizado y no así a Evo Morales y pidió que si buscan una reunión, deberían bajar al lugar donde existen los puntos de bloqueos.

“¿Por qué convocan al compañero Evo? Acá es el pueblo, son las organizaciones que en su momento han pedido un pliego petitorio de más de 15 puntos, por eso acá ellos (el Gobierno) tienen que convocar al pueblo del Estado Mayor y a las organizaciones. Ahora, si ellos quieren una reunión, que bajen al lugar, que bajen al sector”, dijo López.

