Leonardo Égüez, DT de San Antonio: «Me siento un cochabambino más, me siento en casa»

“Estamos seguros de que no nos hemos equivocado para poder contratar a este nuevo entrenador, que tiene esos mismos sentimientos que nosotros, de seguir haciendo historia, de seguir haciendo crecer al club”, dijo el titular del club del trópico cochabambino.

“Ahora acepto San Antonio porque veo el plantel que hay, veo el hambre y las condiciones que hay. Les soy sincero, me siento un cochabambino más, me siento en casa, estoy muy feliz y agradecido con la gente de Cochabamba, con la ciudad, estamos muy cómodos, estoy con mi familia acá”, dijo el DT.

“Yo soy de Santa Cruz y mi familia está acá (en Cochabamba), estoy instalado acá, entonces moverme a mediados de año iba a ser un poco complejo y son decisiones que uno va tomando sobre la marcha. Cuando me senté con el presidente y me transmitió su deseo, me pareció el lugar correcto, tenemos los mismos objetivos y es como si lo hubiésemos hablado un año, pero estamos en la misma sincronización y se puede hacer grandes cosas”. Agregó Égüez.