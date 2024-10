Lidia Patty asegura que Evo le pidió retirar denuncia por el caso “Golpe I”

La exdiputada masista impulsó el caso contra Añez, Camacho y Pumari a finales de 2020, luego de la investidura de Luis Arce como presidente del Estado.

La exdiputada Lidia Patty es la impulsora del caso «Golpe I» ante la justicia. Foto: Radio Global Sucre

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, impulsora de la denuncia contra la expresidenta Jeanine Añez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari ante la justicia, reveló este viernes que el expresidente Evo Morales le pidió retirar la acusación contra los arriba mencionados.

“Lamentablemente, nuestro expresidente, Evo Morales, me llamó (y me dijo) cuándo tienes que desistir, tienes que retirar (la denuncia)”, declaró Patty, en alusión a la denuncia del caso denominado “Golpe de Estado I”, por la crisis política y social de 2019.

La exparlamentaria denunció que incluso recibió amenazas. “Después a mí ha amenazado peor, ¿por qué me habrá amenazado? No sé, eso yo no sé, por eso a veces siempre ando con esto”, señaló.

Patty no especificó cuándo recibió la llamada de Morales; sin embargo, indicó que aunque en principio se planteó retirar la denuncia, finalmente decidió continuar con la acusación hasta lograr una sentencia por este caso.

“Quería retirar, yo mediante prensa voy a retirar así en su nombre, voy a retirar, decía. Después analicé, no es el denunciante (Evo), yo (soy la que) voy a llevar esa carga”, declaró.

Actualmente, el caso se encuentra en cuarto intermedio hasta el martes 29 de octubre, luego de que el juzgado realizó observaciones a la acusación presentada por el Ministerio Público.