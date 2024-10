A 12 días del bloqueo de caminos de sectores afines al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, la exdiputada Lidia Patty señaló este viernes que el líder cocalero “está perdiendo” toda credibilidad.

Además, le pide que enfrente los procesos judiciales que se le sigue y que deje de bloquear las carreteras. “No podemos bloquear por una persona”.

“(Le) pido al expresidente Evo Morales, está perdiendo su credibilidad. Todos los países decían que era buen presidente. Nosotros mismos hemos reconocido, pero, ahora, tiene que mostrar su postura. No puede bloquear a nuestro país”, dijo a DTV.

Sectores afines a Morales llevan 12 días con el bloqueo de caminos. El más afectado es el departamento de Cochabamba, donde están instalados 17 de los 20 puntos registrados este viernes por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Entre las demandas de este sector está la regulación de la canasta familiar y la provisión de combustibles, pero, además, el retiro de las acusaciones contra Morales por estupro agravado y trata y tráfico de personas.

Además, busca el reconocimiento al congreso del MAS de Lauca Ñ, Cochabamba, que declaró al líder cocalero “único candidato” para las elecciones generales de 2025.

En un video que difundió en sus redes sociales, Morales pidió el jueves que no le abandonen y que él “nunca” les abandonó.

“No me abandonen, yo nunca les he abandonado, hermanos dirigentes nacionales, de las provincias, hombres y mujeres no me abandonen”, dice el expresidente, quien está visiblemente afectado por la investigación que se le sigue.

Patty indicó que se “si ha cometido delito o no, para eso está el Ministerio Público y tiene que venir a declarar. No podemos pelearnos entre nosotros”.

Asimismo, recordó en su gestión como diputada presentó una “ley de estupro” que no le quisieron aceptar, por el contrario, lo rechazaron.

“Ahora puedo hacer levantar esa ley, porque a mí no me gustaba que a las niñas abusen de esa manera. Sus papas y mamás son cómplices, también deberían ser juzgados”.